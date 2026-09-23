Orrego firmó un compromiso con una ONG que trabaja contra los consumos problemáticos: se reunió con el actor y referente de organización, Gastón Pauls

La Provincia se sumó al "Proyecto 25 Firmas" impulsado por la ONG La Casa de la Cultura de la Calle, presidida por Gastón Pauls, que busca visibilizar la problemática como una prioridad de Estado.

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San Juan ratificó su compromiso con la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos mediante la firma de un acuerdo público entre el gobernador Marcelo Orrego y Gastón Pauls, presidente de la ONG La Casa de la Cultura de la Calle. Se trata de la adhesión de la provincia al denominado "Proyecto 25 Firmas", una iniciativa de alcance nacional que busca situar a la salud mental y a las adicciones como prioridades de Estado sin distinción de sectores políticos. Esta firma aporta una herramienta institucional clave para reforzar el cuidado integral de las personas, las familias y las comunidades sanjuaninas en el marco de las políticas locales.

De la reunión realizada en la Casa de Gobierno este martes participaron junto al gobernador el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; y la directora de Consumos Problemáticos, Daniela Merlo. Por parte de la organización no gubernamental estuvieron presentes su presidente, Gastón Pauls, acompañado por los directores de la entidad, Mariano Carrara y Josefina Méndez.

Para San Juan, la firma del acuerdo fortalece el Plan Estratégico Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2023–2027, el cual coordina siete ejes dedicados a la prevención, la asistencia, la inclusión social, la formación, el fortalecimiento institucional, la investigación y la modernización. En la actualidad, la provincia cuenta con presencia directa en sus 19 departamentos mediante un equipo especializado de 185 profesionales y técnicos. La red de contención territorial incluye 19 Unidades Municipales de Consumos Problemáticos, 6 Centros de Atención y Acompañamiento, 2 Casas Convivenciales Terapéuticas y los programas Entre Todos y Tejiendo Redes, que ejecutan más de 50 actividades preventivas mensuales. A su vez, a través del programa Puentes de Aprendizaje, se capacita en oficios para asegurar la reinserción laboral y la inclusión social de las personas en proceso de recuperación.

Durante el encuentro, Pauls destacó que la firma representa un verdadero compromiso de trabajo antes que un mero trámite formal, destacando a San Juan como la sexta provincia en sumarse a la iniciativa. Agradeció a Orrego la predisposición como gobernador desde el primer momento en que recibió la invitación.

El titular de la ONG advirtió sobre la delicada realidad que atraviesa el país respecto al incremento de adicciones y suicidios, remarcando la urgente necesidad de generar consensos entre todos los partidos políticos para dar respuestas inmediatas. En ese sentido, expresó su deseo de que la decisión del gobernador Orrego sirva de ejemplo para motivar a otros mandatarios provinciales a reconocer y atender el tema de manera prioritaria. “Ojalá la firma de un gobernador, como lo acaba de hacer Orrego en relación a San Juan, pueda contagiar a otros gobernadores y decir, 'tenemos que trabajar esto, porque no lo podemos patear, porque mientras pateamos la pelota adelante, ahora, mientras yo estoy contestando esto, hay un chico consumiendo por 1º vez, y ya es tarde", expresó Pauls a la salida de la reunión.