Para la familia de Uriel Ríos, el autor del crimen puede ser un adulto: videos apuntan a otro sospechoso

El abogado Martín Zuleta aseguró que la familia sostiene que el menor detenido no fue quien atacó a Uriel. Videos incorporados a la causa mostrarían a un joven mayor de edad con la camisa ensangrentada.

La investigación por el crimen de Uriel Ríos, ocurrido el 21 de septiembre tras una fiesta, podría tomar un nuevo rumbo si se confirma la hipótesis que sostiene la familia de la víctima: que el autor de la puñalada mortal sería mayor de edad y no el menor que actualmente está detenido y que habría manifestado su intención de asumir la responsabilidad por el hecho.

La versión fue planteada en Radio Sarmiento por Martín Zuleta, abogado de la familia de Uriel, quien explicó que los padres y allegados del joven cuentan con información y videos que apuntarían hacia otra persona. Según el letrado, se trataría del hermano mayor del menor que habría intentado hacerse cargo del ataque.

La principal evidencia mencionada son distintos videos que fueron entregados a la familia por jóvenes y padres que estuvieron en la fiesta y que posteriormente fueron incorporados a la investigación. De acuerdo con Zuleta, en uno de ellos se observaría a un joven mayor de edad con una camisa blanca manchada de sangre en el puño y la manga, momentos después del ataque.

El abogado sostuvo que esas imágenes serían compatibles con la secuencia registrada durante la agresión, en la que Uriel terminó con una herida sangrante en el pecho. Sin embargo, aclaró que la identificación todavía debe ser determinada por la Justicia, ya que los dos hermanos señalados tendrían cierto parecido físico.

Uriel Ríos no conocia a su presunto asesino La familia también sostiene que Uriel y sus agresores no se conocían previamente y que no habría existido una pelea anterior que explicara el ataque. Según la información que maneja Zuleta, todo comenzó cuando la camioneta en la que viajaban Uriel, su hermano y otros compañeros fue alcanzada por una piedra o recibió una patada al salir de la fiesta. La madre del compañero que conducía frenó y los jóvenes descendieron, momento en que comenzó una discusión que terminó con el ataque.