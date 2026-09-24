El hombre de 29 años es hijo de un policía de esa provincia.

La terrible muerte de Agustín Bravo: se estrelló contra un carro

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Un agente penitenciario falleció trágicamente ayer al mediodía, al estrellarse contra un carro arenero en ruta Provincial Nº 1, entre Los Telares y Chilca Juliana, Salavina, a 285 kilómetros de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

La víctima resultó Horacio Agustín Bravo (29), hijo de un funcionario policial. Los voceros confiaron que la víctima viajaba a Villa Atamisqui.

La mecánica del accidente se desconoce, pero se sabe que Bravo dio de lleno contra un carro detenido o estacionado a la vera de la calzada. Tampoco nadie confirmó, o negó, la existencia de otro vehículo. Y ahora, todo es materia de una profunda investigación.

La noticia generó un hondo pesar en la comunidad penitenciaria de la región. Bravo se desempeñaba como agente en las instalaciones del Penal N° 5 de Los Telares.

Después del accidente, el cuerpo fue llevado a Chilca Juliana. Después, un vehículo de la Unidad Morguera lo trasladó a la morgue judicial para autopsia.