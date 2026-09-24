La terrible muerte de Agustín Bravo: se estrelló contra un carro

Un agente penitenciario falleció trágicamente ayer al mediodía, al estrellarse contra un carro arenero en ruta Provincial Nº 1, entre Los Telares y Chilca Juliana, Salavina, a 285 kilómetros de la ciudad Capital de Santiago del Estero.
El hombre de 29 años es hijo de un policía de esa provincia.
Un agente penitenciario falleció trágicamente ayer al mediodía, al estrellarse contra un carro arenero en ruta Provincial Nº 1, entre Los Telares y Chilca Juliana, Salavina, a 285 kilómetros de la ciudad Capital de Santiago del Estero.
La víctima resultó Horacio Agustín Bravo (29), hijo de un funcionario policial. Los voceros confiaron que la víctima viajaba a Villa Atamisqui.
La mecánica del accidente se desconoce, pero se sabe que Bravo dio de lleno contra un carro detenido o estacionado a la vera de la calzada. Tampoco nadie confirmó, o negó, la existencia de otro vehículo. Y ahora, todo es materia de una profunda investigación.
La noticia generó un hondo pesar en la comunidad penitenciaria de la región. Bravo se desempeñaba como agente en las instalaciones del Penal N° 5 de Los Telares.
Después del accidente, el cuerpo fue llevado a Chilca Juliana. Después, un vehículo de la Unidad Morguera lo trasladó a la morgue judicial para autopsia.
Fuente: El Liberal
https://www.elliberal.com.ar/nota/92588/2026/09/muere-motociclista-al-impactar-contra-un-carro-arenero-en-salavina