El periodista Antonio Canales fue víctima de un brutal asalto: cortaron la luz de su casa, lo atacaron y le robaron la camioneta

Una madrugada de terror le tocó vivir este viernes al conocido periodista sanjuanino y dueño de Radio Las 40, Antonio Canales . Una banda de delincuentes perpetró un violento asalto en su vivienda de Pocito, donde no solo lo agredieron físicamente, sino que se llevaron su camioneta recién comprada. Gracias a un rápido despliegue policial, el vehículo pudo ser recuperado horas más tarde.

El hecho se desencadenó cerca de las 4 de la mañana en las inmediaciones de calle 11 y Costa Canal. Según fuentes policiales, los malvivientes planificaron la maniobra: lo primero que hicieron fue cortar el suministro eléctrico de la finca para provocar que la víctima saliera a revisar.

La trampa funcionó. Apenas Canales cruzó la puerta a oscuras para ver qué pasaba con la luz, fue emboscado por al menos cuatro sujetos. De inmediato lo atacaron a golpes para reducirlo y le exigieron las llaves de su camioneta Toyota Hilux, un rodado que había adquirido hace muy poco tiempo y que apenas sumaba unos 100 kilómetros de recorrido.

Con el botín en su poder, los asaltantes escaparon a toda velocidad a bordo de la Hilux, dejando al dueño de casa golpeado y en shock.

Tras el llamado de alerta, la Policía montó un intensivo operativo en la zona sur del Gran San Juan. En la búsqueda trabajaron de forma coordinada efectivos de las comisarías 7ª y 35ª, la Subcomisaría Ansilta y las unidades operativas de Ansilta y Quinto Cuartel.

La presión de los patrullajes dio sus frutos a los pocos minutos. Al verse acorralados por los móviles policiales que les cerraban el paso, los delincuentes decidieron abortar la huida: abandonaron la camioneta sobre la banquina de calle Chacabuco y se dieron a la fuga a pie internándose en las inmediaciones.

Fuentes del caso confirmaron que la camioneta fue restituida a Canales y que, afortunadamente, a pesar de las agresiones sufridas durante el atraco, el comunicador se encuentra fuera de peligro y en buen estado general de salud.

Por estas horas, las brigadas de investigación continúan rastrillando la zona e inspeccionando el vehículo robado en busca de huellas dactilares o pistas que permitan identificar y atrapar a los integrantes de la banda.