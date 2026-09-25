Balance de los incendios en San Juan: 56 intervenciones, 11 viviendas afectadas y un joven con el 80% del cuerpo quemado

La seguidilla de incendios que afectó distintos puntos de San Juan durante la jornada dejó un saldo preocupante: un joven de aproximadamente 21 años sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando intentaba rescatar pertenencias de su vivienda. El hombre fue trasladado de urgencia y permanece internado en grave estado.

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El dato fue confirmado por el comisario general Marcelo Leigorria, jefe de Bomberos de San Juan , durante una entrevista con Radio Sarmiento. El funcionario explicó que el joven es oriundo de Santa Lucía y que resultó afectado mientras intentaba sacar elementos de su casa en medio del avance de las llamas.

“Intentó también sacar ahí pertenencias y, con la mala suerte, se le ha afectado su cuerpo”, explicó Leigorria durante el diálogo radial. El joven fue derivado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Leigorria detalló que durante la jornada los Bomberos debieron realizar 56 intervenciones en diferentes puntos de la provincia. A diferencia de episodios anteriores, esta vez el fuego alcanzó directamente a viviendas y provocó importantes daños materiales.

Según explicó, hubo 11 intervenciones relacionadas con viviendas afectadas , mientras que los sectores más complicados fueron Santa Lucía y Médano de Oro . En algunos casos se registraron pérdidas totales de casas, vehículos, herramientas y otros bienes.

El jefe de Bomberos destacó que el viento tuvo un papel determinante en la propagación de las llamas. Las ráfagas hicieron que algunos focos se tornaran difíciles de controlar y favorecieron el avance del fuego desde sectores de pastizales hacia zonas habitadas.

Investigan una quema de pastizales

Respecto del origen de uno de los incendios que afectó a Santa Lucía, Leigorria contó que durante su trabajo en la zona recibió información sobre una quema de pastizales realizada aproximadamente dos días antes.

De acuerdo con lo que pudo conocer en el lugar, ese fuego habría vuelto a activarse por efecto del viento y posteriormente las llamas avanzaron hacia las viviendas. Sin embargo, el funcionario aclaró que se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada mediante la investigación correspondiente.

“Se está trabajando en eso”, señaló cuando fue consultado sobre si ya había una persona identificada como responsable de aquella quema. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la responsabilidad por el incendio y las circunstancias continúan bajo investigación.

El fuego también afectó árboles de gran tamaño

La situación en Santa Lucía fue especialmente compleja por la presencia de árboles de grandes dimensiones que quedaron afectados por las llamas. Leigorria explicó que algunos ejemplares continuaban encendidos en su interior y podían volver a generar focos debido a las condiciones meteorológicas.

Bomberos trabajó hasta aproximadamente la medianoche y posteriormente regresó a los sectores afectados para realizar tareas de enfriamiento y controlar los puntos donde todavía había humo.

Además, el operativo contó con la colaboración de Protección Civil, la Municipalidad de Santa Lucía y otros municipios, que aportaron camiones y agua para facilitar el trabajo de los bomberos.

Bomberos continúa en alerta

Leigorria confirmó que el personal de Bomberos permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de viento y temperaturas elevadas.

Durante este viernes se realizarán pericias y tareas de enfriamiento en los lugares donde todavía puedan detectarse focos calientes. El objetivo es evitar que las brasas vuelvan a encenderse ante eventuales nuevas ráfagas.

El jefe de Bomberos también confirmó que, pese a la magnitud del operativo, no hubo bomberos heridos durante las tareas.

Ante este escenario, Leigorria insistió en la necesidad de extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de quema, especialmente durante jornadas con viento fuerte y altas temperaturas.