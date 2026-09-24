Incendios en San Juan: el Gobierno comenzó la asistencia a las familias afectadas por el fuego

El Gobierno de San Juan desplegó este jueves un operativo de asistencia y contención para las familias afectadas por los incendios registrados en distintos sectores de Rawson y Santa Lucía, en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento Zonda.
Desde las primeras horas de la tarde, equipos de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y de Protección Civil comenzaron a recorrer las zonas donde se habían declarado los focos, con tareas destinadas tanto al control del fuego como al relevamiento de las necesidades de los vecinos.
El operativo alcanzó principalmente a Médano de Oro, en Rawson, y Villa San Cayetano y Barrio Rural II, en Santa Lucía, sectores donde el avance de las llamas provocó daños en viviendas y otras propiedades.
Asistencia directa a las familias
Hasta las 20, continuaban trabajando en el lugar equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con Bomberos y personal de Protección Civil. El objetivo es acompañar a las familias afectadas y determinar cuáles son las necesidades más urgentes luego del paso del fuego.
Además del relevamiento de daños, los equipos realizan tareas de asistencia directa y contención, mientras los bomberos continúan con los trabajos destinados a controlar definitivamente los focos.
La situación se vio agravada por el viento Zonda que afectó a San Juan durante toda la jornada, ya que las ráfagas favorecieron la propagación de las llamas y obligaron a mantener un seguimiento permanente de las zonas alcanzadas.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el operativo continuará hasta que los incendios queden completamente sofocados y que se mantendrá el monitoreo de los sectores afectados para actualizar la información sobre los daños y la asistencia a las familias.