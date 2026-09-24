Incendios en San Juan: el Gobierno comenzó la asistencia a las familias afectadas por el fuego

El Gobierno de San Juan desplegó este jueves un operativo de asistencia y contención para las familias afectadas por los incendios registrados en distintos sectores de Rawson y Santa Lucía, en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento Zonda.

Desde las primeras horas de la tarde, equipos de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y de Protección Civil comenzaron a recorrer las zonas donde se habían declarado los focos, con tareas destinadas tanto al control del fuego como al relevamiento de las necesidades de los vecinos.

Hasta las 20, continuaban trabajando en el lugar equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano , junto con Bomberos y personal de Protección Civil. El objetivo es acompañar a las familias afectadas y determinar cuáles son las necesidades más urgentes luego del paso del fuego.

Además del relevamiento de daños, los equipos realizan tareas de asistencia directa y contención , mientras los bomberos continúan con los trabajos destinados a controlar definitivamente los focos.

La situación se vio agravada por el viento Zonda que afectó a San Juan durante toda la jornada, ya que las ráfagas favorecieron la propagación de las llamas y obligaron a mantener un seguimiento permanente de las zonas alcanzadas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el operativo continuará hasta que los incendios queden completamente sofocados y que se mantendrá el monitoreo de los sectores afectados para actualizar la información sobre los daños y la asistencia a las familias.