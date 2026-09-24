    • 24 de septiembre de 2026 - 21:48

    Incendio en Las Tapias: una casa quedó destruida y ocho personas fueron trasladadas al hospital

    El fuego se desató en un domicilio de calle Plumerillo, entre Nacional y Olivera. Las llamas también alcanzaron un camión y un tractor. Ocho personas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    incendio en alto de sierra: al menos siete casas quedaron destruidas y murieron animales

    Incendio en Alto de Sierra: al menos siete casas quedaron destruidas y murieron animales
    viento zonda: el fuego arraso casas y un galpon y dejo momentos de desesperacion en medano de oro

    Viento Zonda: el fuego arrasó casas y un galpón y dejó momentos de desesperación en Médano de Oro

    El siniestro se registró alrededor de las 16:40 horas en calle Plumerillo, entre Nacional y Olivera. Personal de la Unidad Operativa Las Tapias y de la Comisaría 20ª llegó al lugar y encontró que el fuego presentaba una rápida propagación.

    Ante la gravedad de la situación, los efectivos evacuaron a los residentes del inmueble. Según el informe policial, inicialmente algunas personas se resistían a abandonar la vivienda porque intentaban sacar pertenencias personales, pero finalmente pudieron ser retiradas del lugar.

    A pesar de la intervención policial y del trabajo de los equipos de emergencia, las llamas consumieron toda la estructura y se extendieron hacia vehículos y maquinaria que estaban dentro del terreno. Debido a la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de un camión hidrante departamental.

    Ocho personas fueron trasladadas al hospital

    La emergencia también derivó en la asistencia médica de ocho personas que se encontraban en el lugar, entre ellas cuatro menores de edad. Una ambulancia departamental llegó hasta la zona y trasladó a los afectados al Hospital Alfredo Rizo Esperanza para su evaluación.

    De acuerdo con el reporte oficial, todos permanecían bajo atención médica y se encontraban fuera de peligro, entre ellos cuatro menores de edad.

    El operativo se desarrolló en un contexto particularmente complejo debido a la alta demanda de los servicios de emergencia por los múltiples incendios registrados durante la jornada, asociados a las condiciones climáticas y las fuertes ráfagas de viento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Incendio de parrales.

    Un incendio de parrales dejó a una familia con seis niños sin luz ni agua y pide ayuda para no perder su casa

    incendios en san juan: el gobierno comenzo la asistencia a las familias afectadas por el fuego

    Incendios en San Juan: el Gobierno comenzó la asistencia a las familias afectadas por el fuego

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan: habilitan canales de asesoramiento para chequear aportes y revisar el historial en anses

    San Juan: habilitan canales de asesoramiento para chequear aportes y revisar el historial en ANSES

    Por Redacción Diario de Cuyo
    chimbas: este viernes habra un simulacro de sismo e incendio en el penal

    Chimbas: este viernes habrá un simulacro de sismo e incendio en el Penal

    Por Redacción Diario de Cuyo