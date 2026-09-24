Incendio en Las Tapias: una casa quedó destruida y ocho personas fueron trasladadas al hospital

El fuego se desató en un domicilio de calle Plumerillo, entre Nacional y Olivera. Las llamas también alcanzaron un camión y un tractor. Ocho personas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una vivienda en Las Tapias, departamento Angaco, durante la tarde de este jueves, en medio de la jornada marcada por fuertes ráfagas de viento y múltiples focos de fuego en distintos puntos de San Juan. Las llamas también alcanzaron un camión y un tractor que se encontraban dentro del predio.

El siniestro se registró alrededor de las 16:40 horas en calle Plumerillo, entre Nacional y Olivera. Personal de la Unidad Operativa Las Tapias y de la Comisaría 20ª llegó al lugar y encontró que el fuego presentaba una rápida propagación.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos evacuaron a los residentes del inmueble. Según el informe policial, inicialmente algunas personas se resistían a abandonar la vivienda porque intentaban sacar pertenencias personales, pero finalmente pudieron ser retiradas del lugar.

A pesar de la intervención policial y del trabajo de los equipos de emergencia, las llamas consumieron toda la estructura y se extendieron hacia vehículos y maquinaria que estaban dentro del terreno. Debido a la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención de un camión hidrante departamental.

Ocho personas fueron trasladadas al hospital La emergencia también derivó en la asistencia médica de ocho personas que se encontraban en el lugar, entre ellas cuatro menores de edad. Una ambulancia departamental llegó hasta la zona y trasladó a los afectados al Hospital Alfredo Rizo Esperanza para su evaluación.