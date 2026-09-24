    • 24 de septiembre de 2026 - 18:59

    Viento Zonda: el fuego arrasó casas y un galpón y dejó momentos de desesperación en Médano de Oro

    Las fuertes ráfagas registradas durante la siesta de este jueves propagaron incendios en distintos puntos de San Juan. En Médano de Oro, al menos dos casas y un galpón fueron alcanzados por las llamas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda volvió a hacerse sentir con fuerza en San Juan durante la siesta y las primeras horas de la tarde de este jueves y, en cuestión de minutos, convirtió distintos sectores de la provincia en escenarios de enorme tensión. Las ráfagas favorecieron la propagación de varios incendios y llevaron el fuego peligrosamente hacia zonas habitadas.

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    Uno de los episodios más graves ocurrió en Médano de Oro, Rawson, precisamente en la zona de calle Alfonso XIII y Calle 6. Allí, las llamas comenzaron en un sector de pastizales y avanzaron rápidamente, impulsadas por el viento, hasta alcanzar propiedades. Al menos dos viviendas y un galpón fueron quemados, según la información aportada por vecinos del lugar.

    La situación provocó momentos de desesperación y angustia entre las familias de la zona. Mientras el fuego avanzaba y las ráfagas dificultaban cualquier intento de controlarlo, los vecinos hicieron lo que tenían a mano para intentar frenar las llamas y evitar que alcanzaran más viviendas.

    El avance del incendio generó una verdadera carrera contra el fuego. Baldes, mangueras y todo elemento disponible fueron utilizados por los habitantes, que intentaban proteger sus casas mientras aguardaban la llegada de los bomberos. La fuerza del Zonda, sin embargo, complicó todavía más la situación y favoreció que las llamas saltaran rápidamente de un sector a otro.

    Las imágenes y los testimonios de los vecinos reflejaron la desesperación por el riesgo de perder las viviendas, mientras una enorme columna de humo cubría el sector. El fuego encontró en los pastizales secos y las fuertes ráfagas las condiciones ideales para avanzar con rapidez.

    Otro incendio puso en alerta a vecinos de Alto de Sierra

    En simultáneo, otro incendio de consideración se registró en la zona del barrio Rural II y Villa San Cayetano, en Alto de Sierra, Santa Lucía. Allí, importantes llamas consumieron pastizales y cañaverales ubicados cerca de las viviendas.

    El viento complicó las tareas y mantuvo en alerta a quienes viven en las inmediaciones. La combinación de ráfagas intensas, vegetación seca y focos de incendio generó un escenario de alto riesgo en distintos sectores de San Juan.

    La jornada dejó en ese lugar un saldo completamente negativo con la pérdida materiales en al menos siete viviendas quemadas, aunque sin víctimas, informaron fuentes consultadas.

    Fotos y videos: Daniel Arias para Diario de Cuyo.

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