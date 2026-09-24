Incendio en Alto de Sierra: al menos siete casas quedaron destruidas y murieron animales

El incendio que afectó este jueves a Alto de Sierra, Santa Lucía, dejó al menos siete viviendas con pérdidas totales , además de otras propiedades dañadas de manera parcial. El fuego avanzó sobre sectores habitados y también alcanzó corrales y dependencias, donde murieron animales que no pudieron escapar de las llamas .

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Uno de los sectores más castigados fue el asentamiento San Cayetano , donde el relevamiento preliminar estableció que cinco casas quedaron completamente destruidas . A esas pérdidas se sumaron otras dos viviendas ubicadas en el sector de enfrente, que también sufrieron daños totales.

El incendio se extendió por una zona comprendida entre calle Buenaventura Luna, 25 de Mayo y Libertador , además del asentamiento San Cayetano. En las inmediaciones, otras viviendas lograron evitar una destrucción completa, aunque el fuego alcanzó parte de sus estructuras .

El siniestro comenzó como un incendio de pastizales de grandes dimensiones y rápidamente se propagó hacia zonas habitadas. La situación se registró en distintos puntos de Alto de Sierra, entre ellos la zona de la Curva de Alto de Sierra, calles Talacasto y Huarpes y el pasaje Difunta Correa .

Además de las casas, las llamas alcanzaron corrales y otras dependencias utilizadas por las familias . En una de las propiedades afectadas, el fuego provocó la muerte de animales, sumando pérdidas materiales y de producción para los vecinos.

La propagación se vio favorecida por las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron a San Juan durante la jornada. El viento hizo que las llamas cambiaran rápidamente de dirección y complicó las tareas de Bomberos, Policía y personal de la Municipalidad de Santa Lucía.

Bomberos continúan con el repaso de la zona

Aunque los principales focos de incendio quedaron controlados, el operativo continuó durante la tarde debido al riesgo de que el fuego volviera a iniciarse. Las ráfagas y la presencia de material caliente mantenían la preocupación entre los equipos de emergencia.

Los trabajos se concentraron especialmente en troncos, postes, restos de estructuras y otros elementos que conservaron altas temperaturas después del paso de las llamas. El objetivo fue enfriarlos y eliminar cualquier posibilidad de que las brasas generaran nuevos focos.

El humo también cubrió buena parte del sector y dificultó la intervención. Mientras avanzaban las tareas de control, las familias afectadas comenzaron a dimensionar las pérdidas provocadas por el incendio, con viviendas completamente destruidas y animales muertos como consecuencia del avance del fuego.

Fotos y videos: Daniel Arias para Diario de Cuyo.