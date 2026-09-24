Chimbas: este viernes habrá un simulacro de sismo e incendio en el Penal

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que este viernes 25 de septiembre, a partir de las 11, se llevará a cabo un operativo especial de prevención con un simulacro de sismo e incendio en el interior del Complejo Penitenciario de Chimbas.

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Desde el organismo aclararon que se trata de una actividad de carácter estrictamente preventivo, diseñada para evaluar los protocolos de actuación, potenciar la capacidad de respuesta de los agentes y afinar la coordinación interna ante posibles situaciones críticas.

Debido a la magnitud del ejercicio planificado, desde el SPP advirtieron a la comunidad sobre posibles señales llamativas en los alrededores del predio:

Movimientos y ruidos: Durante el desarrollo de la práctica podrían registrarse sonidos inusuales, sirenas o desplazamientos operativos.

Pedido de tranquilidad: Las autoridades solicitaron enfáticamente a los vecinos de la zona que mantengan la calma y no entren en alarma, ya que no se trata de ningún incidente real.

Colaboración ciudadana: Se pidió comprensión a los residentes de las inmediaciones y a quienes transiten por el lugar durante el tiempo que demande el operativo.

Objetivos del operativo y escenarios de riesgo

La práctica institucional simulará de manera simultánea dos de los escenarios más complejos en materia de seguridad y emergencia: un fuerte movimiento sísmico y un foco de incendio.

Evaluación técnica: El simulacro permite poner a prueba los mecanismos de evacuación y contención previstos dentro de los pabellones.

Mejora continua: Desde la institución destacaron que la realización periódica de estos entrenamientos es clave para detectar aspectos a ajustar y garantizar una respuesta rápida, organizada y segura de todo el personal penitenciario.