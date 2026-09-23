Chimbas apuesta a la capacitación para preparar trabajadores para la minería

La Municipalidad de Chimbas avanzó en un acuerdo con LENOR para generar nuevas instancias de formación técnica y profesional destinadas a vecinos del departamento, con el objetivo de fortalecer sus perfiles laborales frente a las oportunidades que pueda generar el crecimiento de la actividad minera en San Juan .

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El convenio fue firmado por la intendenta Daniela Rodríguez y Noelia Prior , gerente de Desarrollo de LENOR. También participó Martín Fernández , jefe técnico de Laboratorio LENOR.

A través de Academia LENOR , la división de la empresa dedicada a la formación técnica para el sector industrial, empresarial y la comunidad, se proyectarán propuestas orientadas a incorporar competencias requeridas por el mercado laboral y vinculadas con distintos sectores productivos.

Como parte de este primer acuerdo, ya fueron definidas dos instancias concretas de capacitación: manejo de autoelevadores y muestreo ambiental . Ambas propuestas estarán orientadas a brindar conocimientos y herramientas que pueden ser requeridos en diferentes actividades y, particularmente, en ámbitos relacionados con la expansión de la minería y su cadena de valor.

La intención es que el convenio se traduzca en acciones de capacitación para los vecinos de Chimbas , permitiéndoles sumar conocimientos específicos, fortalecer su perfil laboral y contar con mayores herramientas ante futuras búsquedas de personal.

Durante la firma, Rodríguez destacó la importancia de anticiparse a los cambios productivos de San Juan y preparar a los trabajadores antes de que surjan nuevas demandas de empleo.

“Queremos que cuando las empresas necesiten personal preparado, haya chimberos con las herramientas, los conocimientos y la formación necesaria para responder a esos requerimientos”, expresó la intendenta.

En ese sentido, la jefa comunal sostuvo que el objetivo es comenzar a trabajar desde ahora sobre las capacidades que podrían requerir las empresas en los próximos años y que el desarrollo de la minería también pueda generar oportunidades laborales para los vecinos de Chimbas.

El convenio contempla además la posibilidad de incorporar nuevas capacitaciones específicas, de acuerdo con los perfiles laborales, estándares y requerimientos técnicos que demande el sector productivo.

De esta manera, el municipio busca profundizar la articulación con empresas e instituciones de formación para acercar herramientas que mejoren la empleabilidad y permitan que más vecinos estén preparados para las nuevas demandas del mercado laboral sanjuanino.