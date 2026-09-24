La Escuela de Educación Especial Martina Chapanay llena de talento y producción la Plaza de Chimbas

La Escuela de Educación Especial Martina Chapanay realizará este viernes 26 de septiembre una muestra y venta de productos.

Los alumnos de la Escuela de Educación Especial Martina Chapanay realizarán una muestra y venta de sus trabajos.

En el marco de su mes aniversario, la Escuela de Educación Especial Martina Chapanay, de Chimbas, celebra sus 38 años con una iniciativa que busca conectar de lleno con la comunidad sanjuanina. La institución inicia un camino de festejos y proyectos que se extenderá durante los próximos dos años con el objetivo de preparar a lo grande lo que será su 40° aniversario.

La primera gran cita de este itinerario festivo tendrá lugar este viernes 25 de septiembre, de 8,30 a 12, en la Plaza Departamental de Chimbas, donde se llevará a cabo una colorida y variada Muestra y Venta de Productos.

Trabajo, inclusión y talento en Chimbas La jornada reunirá el trabajo que diariamente realizan los alumnos en los distintos talleres formativos y áreas de especialidad. La propuesta no sólo busca exhibir y comercializar las elaboraciones de los estudiantes con discapacidad, sino también poner en valor sus competencias, autonomía y potencial creativo.

Jorge Arrieta, vicedirector de la institución, destacó la importancia de abrir las puertas de la escuela hacia el espacio público: "La idea es mostrarse a la comunidad, visibilizar las posibilidades y capacidades de los estudiantes y comunicar todas las propuestas educativas que ofrece la escuela. Queremos que los vecinos conozcan de primera mano todo lo que los chicos elaboran y aprenden día a día."

Quienes se acerquen a la Plaza de Chimbas encontrarán un recorrido diverso por las distintas disciplinas de la escuela. Entre los stands de venta y exposición se destacan: