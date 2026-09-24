San Juan ya procesa localmente sus lámparas fluorescentes con tecnología de última generación

En un avance estratégico para las políticas ambientales de la provincia, San Juan puso en marcha el primer equipo tecnológico instalado en suelo sanjuanino destinado exclusivamente al tratamiento de tubos y lámparas fluorescentes fuera de uso. La novedad, impulsada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, marca un antes y un después en la forma en que se abordan los residuos especiales, dotando a la región de infraestructura propia para una tarea que hasta el momento requería de circuitos logísticos más complejos o tratamientos genéricos.

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El eje central de este progreso es el LampTroyer, una sofisticada maquinaria que integra tres procesos fundamentales en una misma operación: trituración, aspiración y filtración. Con su habilitación, el Estado provincial amplía de manera significativa su capacidad operativa, permitiendo no solo gestionar un volumen mayor de luminarias descartadas, sino también ordenar de forma definitiva el circuito de estos elementos dentro del territorio provincial.

Para comprender la magnitud de esta incorporación, es necesario mirar de cerca la composición de los dispositivos lumínicos tradicionales. Los tubos y lámparas fluorescentes contienen mercurio, un metal pesado altamente tóxico tanto para la salud humana como para los ecosistemas.

Si estos artefactos sufren roturas accidentales durante su manipulación cotidiana, el almacenamiento o la disposición final tradicional, el mercurio se libera en forma de vapor o partículas al entorno. Esta situación representa un riesgo ambiental latente que vuelve imperativa una gestión diferenciada.

Hasta la puesta en marcha de este dispositivo, la alternativa de tratar estos elementos como residuos comunes implicaba una amenaza ambiental silenciosa. Hoy, la provincia consolida un procedimiento normado y seguro que evita la contaminación directa y jerarquiza el cuidado de los recursos naturales.

Tecnología de precisión: cómo opera el LampTroyer

El funcionamiento del equipo combina ingeniería de seguridad y eficiencia operativa. Diseñado para mitigar cualquier margen de error humano o ambiental, el proceso se divide en etapas rigurosas:

Clasificación previa y alimentación individual: El procedimiento exige que operarios capacitados separen las unidades según su forma y tipología antes de ingresar al equipo. Las bocas de entrada están diseñadas específicamente para cada formato, destacándose una abertura exclusiva para tubos fluorescentes, los cuales deben introducirse de a uno para garantizar la estabilidad del proceso.

Trituración hermética: Una vez en el interior, el mecanismo reduce el volumen de las luminarias bajo estrictas condiciones de contención física.

Sistema de aspiración y filtración múltiple: De manera simultánea a la trituración, se activa un potente sistema de aspiración dotado de tecnología de punta. Este incluye filtros de carbón activado, elementos HS-80 y filtros HEPA con una eficiencia del 99%, capaces de retener los vapores de mercurio y el particulado más fino, impidiendo su escape al aire exterior.

Ciclo de seguridad post-motor: De acuerdo con las especificaciones técnicas del manual del equipo, la fase de aspiración no concluye al apagarse las cuchillas: el sistema continúa funcionando aproximadamente durante un minuto más tras la detención del motor triturador, asegurando la total depuración de la cámara interna antes de cualquier apertura.

Hacia un modelo de desarrollo sostenible

La llegada y puesta en funcionamiento de este equipamiento en San Juan refleja una maduración en las políticas de gestión de residuos industriales y comerciales. Al dejar atrás la disposición informal de luminarias, la provincia no solo cumple con estándares ambientales más elevados, sino que también ofrece a industrias, comercios e instituciones locales una vía formal, segura y controlada para dar de baja sus pasivos lumínicos.

Con esta herramienta, Ambiente profundiza un camino de innovación en el tratamiento de residuos peligrosos, reafirmando que la gestión local y tecnificada es el único camino viable para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible en la región.