San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional

Con un fuerte respaldo de inversores locales y extranjeros que duplicaron la oferta inicial, la provincia concretó una exitosa colocación financiera. El logro destaca sus sólidos números fiscales y el impulso de la minería en un contexto macroeconómico desafiante.

En una exitosa operación financiera, la provincia de San Juan logró colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, respaldada por una sólida demanda que superó los 1.037 millones de dólares.

La colocación se concretó a pesar de un contexto macroeconómico desafiante a nivel global y local, marcado por la tasa a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en niveles elevados (5,15%) y un indicador de riesgo país en alza (567 puntos básicos, equivalente a una tasa teórica del 10,82%). Ante este escenario, la provincia demostró un riesgo menor al de la Nación, cerrando la operación con una tasa de cupón del 9,55%.

El éxito de la emisión refleja la confianza del mercado en el perfil crediticio sanjuanino, sustentado en sus sólidos números fiscales y en las buenas perspectivas económicas impulsadas por el desarrollo de la minería.