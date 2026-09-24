    • 24 de septiembre de 2026 - 12:48

    Ullum ya tiene candidata a Reina Provincial de Personas Mayores: conocé cómo siguen las elecciones

    Adriana Inés Cortez, de Ullum, es la primera candidata departamental a Reina Provincial de Personas Mayores.

    Adriana Inés Cortez, de Ullum, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores.

    Adriana Inés Cortez, de Ullum, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Ya se vive la previa de la Fiesta Provincial de Personas Mayores en San Juan, con la elección de las candidatas departamentales a Reina Provincial de Personas Mayores. El primer departamento en elegir a su representante fue Ullum y el cronograma sigue con hasta cuatro elecciones por jornada para cumplir con los plazos oficiales establecidos.

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    Adriana Inés Cortez, de 60 años, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores, representando a Ullum. El cronograma continúa este viernes con una doble elección: una en Rawson y otra en Zonda. ‘Hay jornadas con hasta cuatro elecciones en una misma jornada para cumplir con los tiempos. El 6 de octubre vence el plazo para que los departamentos elijan a su candidata. Es que luego hay que realizar la presentación pública de todas las reinas departamentales y los videos de cada una que se pasarán en día de la elección’, dijo Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores.

    Elección de candidatas a Reina Provincial de Personas Mayores

    El funcionario agregó que, en este marco, casi todos los departamentos tienen definida la fecha de la elección.

    Semana del 21 al 26 de septiembre

    • Rawson: viernes 25 de septiembre, a las 17,30, en el Centro de Convenciones Libertador de América.
    • Zonda: viernes 25 de septiembre, a las 20, en la Plaza Filomeno Atampiz.
    • Sarmiento: sábado 26 de septiembre, a las, en el Camping San Antonio.

    Semana del 28 de septiembre al 3 de octubre

    • Chimbas: lunes 28 de septiembre, horario y lugar a confirmar.
    • Caucete: martes 29 de septiembre, a las 19, en el Salón Cultural Manuel Goransky.
    • Iglesia: miércoles 30 de septiembre, a las 18, en el Nodo de Pismanta.
    • Santa Lucía: viernes 2 de octubre, a las 15, en el Centro Comercial y Cultural.
    • San Martín: viernes 2 de octubre, hora y lugar a confirmar.
    • 9 de julio: viernes 2 de octubre, hora a confirmar, en la Casa de la Cultura.
    • Valle Fértil: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Salón de la Cultura José Segundo Núñez.
    • Pocito: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Estadio Marcelo García.
    • Calingasta: sábado 3 de octubre, hora y lugar a confirmar.
    • Rivadavia: sábado 3 de octubre, hora a confirmar, en el Salón la Cabaña.

    Semana del 5 al 10 de octubre

    Capital: martes 6 de octubre, a las 18, en el Teatro Municipal.

    Angaco, 25 de Mayo, Albardón y Jáchal aún no definieron fecha y lugar.

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