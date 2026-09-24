Ullum ya tiene candidata a Reina Provincial de Personas Mayores: conocé cómo siguen las elecciones

Adriana Inés Cortez, de Ullum, es la primera candidata departamental a Reina Provincial de Personas Mayores.

Adriana Inés Cortez, de Ullum, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores.

Ya se vive la previa de la Fiesta Provincial de Personas Mayores en San Juan, con la elección de las candidatas departamentales a Reina Provincial de Personas Mayores. El primer departamento en elegir a su representante fue Ullum y el cronograma sigue con hasta cuatro elecciones por jornada para cumplir con los plazos oficiales establecidos.

Adriana Inés Cortez, de 60 años, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores, representando a Ullum. El cronograma continúa este viernes con una doble elección: una en Rawson y otra en Zonda. ‘Hay jornadas con hasta cuatro elecciones en una misma jornada para cumplir con los tiempos. El 6 de octubre vence el plazo para que los departamentos elijan a su candidata. Es que luego hay que realizar la presentación pública de todas las reinas departamentales y los videos de cada una que se pasarán en día de la elección’, dijo Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores.

Elección de candidatas a Reina Provincial de Personas Mayores El funcionario agregó que, en este marco, casi todos los departamentos tienen definida la fecha de la elección.

Semana del 21 al 26 de septiembre Rawson: viernes 25 de septiembre, a las 17,30, en el Centro de Convenciones Libertador de América.

viernes 25 de septiembre, a las 17,30, en el Centro de Convenciones Libertador de América. Zonda: viernes 25 de septiembre, a las 20, en la Plaza Filomeno Atampiz.

viernes 25 de septiembre, a las 20, en la Plaza Filomeno Atampiz. Sarmiento: sábado 26 de septiembre, a las, en el Camping San Antonio. Semana del 28 de septiembre al 3 de octubre Chimbas: lunes 28 de septiembre, horario y lugar a confirmar.

lunes 28 de septiembre, horario y lugar a confirmar. Caucete: martes 29 de septiembre, a las 19, en el Salón Cultural Manuel Goransky.

martes 29 de septiembre, a las 19, en el Salón Cultural Manuel Goransky. Iglesia: miércoles 30 de septiembre, a las 18, en el Nodo de Pismanta.

miércoles 30 de septiembre, a las 18, en el Nodo de Pismanta. Santa Lucía: viernes 2 de octubre, a las 15, en el Centro Comercial y Cultural.

viernes 2 de octubre, a las 15, en el Centro Comercial y Cultural. San Martín: viernes 2 de octubre, hora y lugar a confirmar.

viernes 2 de octubre, hora y lugar a confirmar. 9 de julio: viernes 2 de octubre, hora a confirmar, en la Casa de la Cultura.

viernes 2 de octubre, hora a confirmar, en la Casa de la Cultura. Valle Fértil: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Salón de la Cultura José Segundo Núñez.

sábado 3 de octubre, a las 19, en el Salón de la Cultura José Segundo Núñez. Pocito: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Estadio Marcelo García.

sábado 3 de octubre, a las 19, en el Estadio Marcelo García. Calingasta: sábado 3 de octubre, hora y lugar a confirmar.

sábado 3 de octubre, hora y lugar a confirmar. Rivadavia: sábado 3 de octubre, hora a confirmar, en el Salón la Cabaña. Semana del 5 al 10 de octubre

Capital: martes 6 de octubre, a las 18, en el Teatro Municipal.