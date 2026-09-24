Ullum ya tiene candidata a Reina Provincial de Personas Mayores: conocé cómo siguen las elecciones

Ya se vive la previa de la Fiesta Provincial de Personas Mayores en San Juan, con la elección de las candidatas departamentales a Reina Provincial de Personas Mayores. El primer departamento en elegir a su representante fue Ullum y el cronograma sigue con hasta cuatro elecciones por jornada para cumplir con los plazos oficiales establecidos.
Adriana Inés Cortez, de 60 años, se convirtió en la primera candidata a Reina Provincial de Personas Mayores, representando a Ullum. El cronograma continúa este viernes con una doble elección: una en Rawson y otra en Zonda. ‘Hay jornadas con hasta cuatro elecciones en una misma jornada para cumplir con los tiempos. El 6 de octubre vence el plazo para que los departamentos elijan a su candidata. Es que luego hay que realizar la presentación pública de todas las reinas departamentales y los videos de cada una que se pasarán en día de la elección’, dijo Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores.
Elección de candidatas a Reina Provincial de Personas Mayores
El funcionario agregó que, en este marco, casi todos los departamentos tienen definida la fecha de la elección.
Semana del 21 al 26 de septiembre
- Rawson: viernes 25 de septiembre, a las 17,30, en el Centro de Convenciones Libertador de América.
- Zonda: viernes 25 de septiembre, a las 20, en la Plaza Filomeno Atampiz.
- Sarmiento: sábado 26 de septiembre, a las, en el Camping San Antonio.
Semana del 28 de septiembre al 3 de octubre
- Chimbas: lunes 28 de septiembre, horario y lugar a confirmar.
- Caucete: martes 29 de septiembre, a las 19, en el Salón Cultural Manuel Goransky.
- Iglesia: miércoles 30 de septiembre, a las 18, en el Nodo de Pismanta.
- Santa Lucía: viernes 2 de octubre, a las 15, en el Centro Comercial y Cultural.
- San Martín: viernes 2 de octubre, hora y lugar a confirmar.
- 9 de julio: viernes 2 de octubre, hora a confirmar, en la Casa de la Cultura.
- Valle Fértil: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Salón de la Cultura José Segundo Núñez.
- Pocito: sábado 3 de octubre, a las 19, en el Estadio Marcelo García.
- Calingasta: sábado 3 de octubre, hora y lugar a confirmar.
- Rivadavia: sábado 3 de octubre, hora a confirmar, en el Salón la Cabaña.
Semana del 5 al 10 de octubre
Capital: martes 6 de octubre, a las 18, en el Teatro Municipal.
Angaco, 25 de Mayo, Albardón y Jáchal aún no definieron fecha y lugar.