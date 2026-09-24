Capital impulsa la inclusión urbana con una jornada interactiva sobre baja visión y uso del bastón verde

El municipio de Capital , a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión , realizará una jornada de concientización y sensibilización con motivo del Día del Bastón Verde y la baja visión. El objetivo: visibilizar las experiencias, barreras arquitectónicas y sociales, y las necesidades cotidianas que enfrentan las personas con disminución visual en el entorno urbano.

El encuentro se desplegará en la céntrica Plaza Aberastain este viernes 25 de septiembre, en el horario de 10 a 12, ofreciendo un espacio dinámico y abierto a toda la comunidad sanjuanina.

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán recorrer stands interactivos y participar en actividades de sensibilización diseñadas para experimentar de primera mano los desafíos de la movilidad reducida por causas visuales.

Uno de los momentos centrales del evento será la disertación del Técnico Óptico Sebastián Ignacio Barbieri. El profesional brindará una charla explicativa sobre las particularidades clínicas y cotidianas de la baja visión, destacando la relevancia estratégica del bastón verde, distintivo utilizado por personas que tienen una pérdida severa de la visión pero no ceguera total, como instrumento clave para su orientación, seguridad e independencia.

Como parte del compromiso municipal con el fortalecimiento del tejido social inclusivo, las autoridades concretarán la entrega de equipamiento e insumos institucionales a la Asociación de Baja Visión San Juan, entidad presidida por su directora, Natalia Robledo.

La jornada servirá también como vitrina para el talento técnico y la empatía social de la juventud local. Se presentará formalmente el proyecto inclusivo F.O.R.M.A., desarrollado por la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Esta iniciativa combina la concientización del estudiantado con el desarrollo tecnológico: mediante herramientas de diseño CAD y matricería 3D, los alumnos elaboran regatones de aluminio destinados a la reparación y acondicionamiento de bastones para personas con discapacidad visual.

Cierre artístico y deportivo en Capital

Para finalizar, la Plaza Aberastain será escenario de variadas demostraciones culturales y de integración. La grilla del cierre contempla:

Actuaciones musicales en vivo, incluyendo la participación de una cantante con baja visión.

Una exhibición especial del Ballet Estable Municipal “Sembrando Ilusiones”.

Una demostración práctica de defensa personal adaptada.

Con esta convocatoria, la Capital reafirma su agenda de trabajo orientada a construir un espacio público más accesible, empático e informado sobre la diversidad funcional de sus ciudadanos.

Una fecha para concientizar a la comunidad

Desde hace 23 años, el día 26 de septiembre se conmemora el Día del bastón verde en Argentina, elemento que utilizan las personas que tienen baja visión. Esta fecha, en la que se llevan a cabo diversas actividades de concientización, también en San Juan, recuerda el día en que fue sancionada la Ley N° 25682, de 2002, que “instituyó el uso de esta herramienta como símbolo e instrumento de orientación y movilidad para personas con visión limitada, ayudando así a su reconocimiento por la sociedad y a la promoción de su autonomía”.