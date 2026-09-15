Capital: lanzan un registro único para artesanos y prohíben la reventa en las ferias municipales

Con el objetivo de ordenar la actividad, garantizar mayor transparencia y revalorizar el trabajo de quienes producen de manera genuina, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso oficialmente en marcha el nuevo Registro Único Municipal de Artesanos y Emprendedores. La medida busca jerarquizar los espacios públicos de comercialización y establecer reglas claras para el sector.

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La herramienta fue establecida formalmente mediante el Despacho N° 325-26, norma que llega para reemplazar al sistema que operaba bajo la Ordenanza N° 9194.

Uno de los ejes centrales que introduce esta nueva reglamentación es la exigencia de que en las ferias municipales únicamente se puedan comercializar productos elaborados por sus propios creadores.

De esta manera, la normativa prohíbe explícitamente la reventa de productos industrializados o adquiridos a terceros, una medida largamente esperada que apunta a proteger, diferenciar y jerarquizar la labor de artesanos, manualistas y emprendedores locales frente a la competencia desleal.

Las nuevas disposiciones alcanzan a todos los paseos y puntos de comercialización que funcionan en el ejido de la Ciudad, entre los que se destacan:

Paseo Artesanal

Paseo de las Palmeras

Plaza Laprida

Plaza Desamparados

Cómo será la inscripción y qué documentación presentar

La secretaria de Turismo, Cultura y Educación, Fernanda Fredes, informó que las inscripciones comenzarán este lunes en el Museo de la Historia Urbana, donde personal capacitado atenderá a los interesados y determinará la categoría correspondiente a cada postulante.

"Darle orden al registro de impacto. Esto es importante que entendamos que el registro se va a hacer a partir del día lunes"

Para completar el trámite, los feriantes deberán presentar:

Fotocopia del DNI.

Fotografías de los productos que elabora cada persona.

Desde el municipio aclararon que el carnet acreditativo no se entregará de inmediato, ya que la información presentada será analizada previamente. Según detalló la funcionaria, la credencial estará disponible para ser retirada a los siete días de haber iniciado la gestión.

Asimismo, se indicó que si bien el registro estará abierto también para personas de otras jurisdicciones, la Municipalidad dará prioridad a los artesanos y emprendedores propios del departamento.

Reglas para eventos en espacios públicos y plazo de adaptación

El sistema también introduce pautas estrictas para la organización de eventos en la vía pública —tanto municipales como ferias privadas— que contemplen la participación de feriantes. A partir de ahora, los organizadores estarán obligados a presentar la nómina completa de participantes, quienes indefectiblemente deberán contar con la credencial vigente del nuevo Registro Único.

Para garantizar que el proceso se desarrolle sin sobresaltos, el municipio estableció un plazo de 60 días a partir de su promulgación para que quienes actualmente comercializan en la vía pública puedan adecuarse al nuevo sistema, bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación y priorizando criterios de equidad social.

No obstante, la comuna aclaró que las acreditaciones que se encuentran actualmente vigentes mantendrán su validez hasta la fecha formal de su vencimiento. Los interesados en conocer más detalles pueden consultar a través de los canales oficiales de atención del municipio.