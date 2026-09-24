    • 24 de septiembre de 2026 - 11:04

    Un apostador de San Juan ganó casi $2 millones en el Loto Plus

    El afortunado acertó cinco números en el sorteo 3920 y obtuvo un premio de $1.929.846. La jugada fue vendida en la agencia 056, ubicada en el departamento Capital.

    Un apostador sanjuanino ganó en el Loto Plus

    Un apostador sanjuanino ganó en el Loto Plus

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador se quedó con un premio de $1.929.846 tras acertar cinco números en el sorteo N.º 3920 del Loto Plus, realizado el miércoles 23 de septiembre.

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    De acuerdo con el comprobante del sorteo, la jugada ganadora fue registrada en la agencia 056, del departamento Capital, convirtiendo al apostador en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

    Los números que conformaron la combinación fueron 04, 11, 23, 28 y 36, correspondientes a la categoría de cinco aciertos Match.

    El premio asciende exactamente a $1.929.846, una suma que quedó en manos de un ganador sanjuanino que realizó su apuesta en la Capital provincial.

    El comprobante establece además que el premio tiene como fecha de prescripción el 23 de octubre de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse dentro del plazo correspondiente para reclamar el dinero.

    Así, una apuesta realizada en una agencia de San Juan terminó convirtiéndose en un importante golpe de suerte: cinco números acertados fueron suficientes para transformar una jugada de lotería en un premio de casi dos millones de pesos.

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