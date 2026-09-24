San Juan llega a la FIT 2026 con una propuesta que une turismo, producción y minería

San Juan se prepara para participar de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina , que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta que busca mostrar la diversidad de la provincia y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de promoción, comercialización y negocios.

Este año, la temática rectora del stand sanjuanino será “Sinergia Solar”, una propuesta que será acompañada por el Consejo Federal de Inversiones y que busca integrar al turismo con otros sectores estratégicos de la provincia, como la producción y la minería, tomando como eje la identidad vinculada al sol y a las distintas actividades que atraviesan el territorio sanjuanino.

La participación incluirá diferentes actividades y propuestas destinadas tanto al público general como a profesionales del sector turístico. Entre ellas se destacan acciones vinculadas al Parque Provincial Ischigualasto, Fiesta Nacional del Sol, los eventos deportivos, Cuesta del Viento y distintos productos y experiencias que forman parte de la oferta turística provincial.

Además, la agenda de San Juan en la FIT tendrá un fuerte componente institucional y comercial . Del stand de San Juan, serán parte: Agencias de viaje receptivo tales como Money Tur, Yafar Destinos, Gustavo Chávez, Turismo Bacur, instituciones como la Cámara de Turismo, Cámara de prestadores de Servicios Turísticos, Asociación de Hoteles de Turismo regional San Juan, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Bureau de Eventos y Convenciones, el Parque Provincial Ischigualasto, Ministerio de Producción, Ministerio de Minería y el acompañamiento de municipios turísticos como Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Capital, Rivadavia, Sarmiento, Santa Lucía.

El sábado 26 está previsto el acto inaugural y una intensa agenda de reuniones de San Juan con compañías aéreas. Estas reuniones estarán orientadas a trabajar sobre conectividad y nuevas oportunidades para el destino. Ese mismo día, en el stand de San Juan, se realizará el lanzamiento del encuentro de CEOs , con la participación del ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero.

La agenda continuará con presentaciones y espacios de promoción. San Juan tendrá una presentación vinculada a la provincia como destino de deporte en el espacio promocional de la Secretaría de Turismo de la Nación, y el domingo 27 se desarrollará una intervención con artistas sanjuaninos en ese mismo espacio.

También habrá una importante presencia vinculada al turismo de montaña. El domingo se realizará en el auditorio de la CFT una actividad sobre “Mujeres de montaña” coordinada por la empresa Vicuña y mujeres emprendedoras del departamento de Iglesia, mientras que el lunes 28 se presentará el proyecto ante prestadores turísticos en la Casa de San Juan.

El astroturismo también tendrá un espacio destacado dentro de la agenda, con un conversatorio previsto para el domingo 27 en la sala auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación.

De esta manera, la presencia de San Juan en la FIT buscará combinar promoción turística, generación de negocios, conectividad, presentación de nuevos productos y articulación entre el sector público y privado, consolidando una agenda que permita mostrar a San Juan no solamente como destino turístico, sino también como una provincia con una oferta integrada y múltiples oportunidades para el desarrollo de visitantes, inversiones y eventos.

La propuesta apunta a que la FIT sea una vidriera para San Juan, pero también un espacio concreto para generar vínculos, reuniones comerciales y nuevas oportunidades para toda la cadena turística provincial.