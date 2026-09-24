Máximo Kirchner prepara su desembarco en San Juan tras reunirse con Uñac y otros exgobernadores

Máximo Kirchner tiene a San Juan en su hoja de ruta. El líder de La Cámpora prepara una visita a la provincia como parte de una serie de recorridas por el interior del país con las que viene construyendo un perfil cada vez más nacional y buscando ganar protagonismo en la discusión sobre el futuro del peronismo.

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La llegada del diputado nacional a San Juan tendrá, además, un antecedente reciente: la reunión que Kirchner mantuvo la semana pasada en sus oficinas de San Telmo con el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, el riojano Ricardo Quintela y el chaqueño Jorge Capitanich.

De acuerdo a las fuentes, el encuentro fue parte de una ronda de conversaciones destinadas a ordenar posiciones y explorar alternativas para el peronismo de cara a los próximos desafíos electorales. El objetivo fue pensar en un plan B para el caso de que Javier Milei consiga los votos en el Congreso para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), o al menos para suspenderlas.

El dato tiene relevancia porque dos de los dirigentes que participaron de aquella reunión son justamente los exgobernadores de las provincias que Kirchner tiene previsto visitar: Chaco y San Juan. En ambos distritos el peronismo perdió la Casa de Gobierno y, en su nueva recorrida, el dirigente buscará tomar contacto con dirigentes del palo para reforzar la campaña "Cristina libre".

La agenda forma parte de un proceso que se hizo más visible durante este año. Kirchner ya recorrió Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja y, de acuerdo con la hoja de ruta difundida, ahora sumará Chaco y San Juan. La estrategia implica salir del territorio bonaerense y comenzar a construir una presencia federal más marcada.

Aunque el dirigente de La Cámpora sostiene públicamente que la exprsidenta Cristina continúa siendo la principal referencia y candidata del peronismo, sus movimientos fuera de Buenos Aires alimentan interrogantes sobre el rol que él mismo podría ocupar en el armado nacional de cara a 2027. O puede tratarse de un amague.

En los últimos meses, sus recorridas estuvieron acompañadas por un discurso con varios ejes constantes: reivindicación de los gobiernos kirchneristas, defensa del liderazgo de Cristina y un llamado a construir la unidad del peronismo. Al mismo tiempo, sus intervenciones también dejaron expuestas diferencias con el sector que responde a Axel Kicillof, recientemente lanzado a la presidencia.

Sin PASO –y sin que La Libertad Avanza (LLA) compre la idea de las primarias no obligatorias-, el peronismo se quedaría sin herramientas para definir la discusión entre Kicillof y el sector cristinista, cuyo casillero presidencial podría ser ocupado por Sergio Massa. Todo, sin contar la remota posibilidad de que Cristina consiga la habilitación de la Justicia para ser candidata.