Choque de titanes por la CTA de los Trabajadores en San Juan con una pulseada entre UDAP y ASIJEMIN: Quiroga Vs. Costabile

Las dos listas están confimadas. La jefa de los docentes, Patricia Quiroga, enfrentará a Carla Costabile, la secretaria Adjunta del gremio de los jerárquicos mineros a nivel nacional.

Tomó color una elección que usualmente pasa desapercibida para la sociedad sanjuanina. Es un choque de titanes sindicales en la CTA de los Trabajadores. Por un lado, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga, a cargo del gremio docente más importante de la provincia y con peso en las paritarias. Por otro lado, la secretaria Adjunta de ASIJEMIN nacional, Carla Costabile, parte del engranaje de los jerárquicos mineros. La pulseada será el 3 de noviembre. El actual conductor, Sergio Calderón, deja el cargo.

Es el segundo choque sindical de alto voltaje en San Juan. Ya pasaron las elecciones de la CGT provincial, que consagraron por lista única, con un respaldo de 54 gremios, al secretario General, el diputado provincial Eduardo Cabello. Los comicios tuvieron una previa entretenida con el nacimiento de las 62 Organizaciones peronistas, liderada por el titular de la UOM, Martín Solazzo, y con respaldo del jefe de ASIJEMIN, Marcelo Mena. Si bien la formación no participó de la compulsa cegetista, dio qué hablar por el acto de lanzamiento con la cúpula del Partido Justicialista local.

Ahora la cuestión pasa por la conducción de otra central obrera. Tiene como protagonistas a dos sindicatos que están implicados en la cotidianidad del trabajo sanjuanino: unos docentes, otros mineros. Se anticipa que la CGT también jugará algún papel. Probablemente Cabello tenga cierta simpatía por Quiroga, con quien se mostró varias veces en movilizaciones por el centro provincial. Incluso podría esperar que, así como hubo sindicatos que jugaron la interna cegetista, ahora sea viceversa. Sin embargo, son especulaciones.

Carla Costabile. Fuente: Acero y Roca.- En rigor, de acuerdo a lo informado por UDAP, la Lista 10 "está formada por los sindicatos de Actores, ATE, SIDUNSJ, APA y organizaciones barreales". Es la segunda vez que Quiroga ingresa en una pelea sindical por fuera del gremio. Lo hizo anteriormente con la CTERA de Roberto Baradel. La Lista Celeste y Violeta ganó y la sanjuanina se convirtió en la vocal titular de la Mesa Ejecutiva. Enfrentará en noviembre a Costabile, una dirigente del riñón de Mena, uno de los impulsores de la Mesa Intersindical y que tiene vínculos con el peronismo.