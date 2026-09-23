Discapacidad: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría en Diputados y busca reemplazar la emergencia

La Cámara de Diputados avanzó este miércoles con dos dictámenes sobre discapacidad . El oficialismo, junto con bloques aliados, consiguió 42 firmas para su proyecto de ley permanente, mientras que la oposición reunió 36 adhesiones para prorrogar la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El dictamen de mayoría tendrá prioridad cuando el tema llegue al recinto.

El Gobierno presentó una nueva propuesta sobre discapacidad: qué cambia en las pensiones y las prestaciones

La diputada orreguista Nancy Picón impulsa una ley para reemplazar la emergencia por un sistema permanente de discapacidad

La propuesta oficialista se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” y busca reemplazar el actual esquema de emergencia por un marco de carácter permanente. El texto mantiene distintos mecanismos de protección y plantea garantizar financiamiento, continuidad de las prestaciones y previsibilidad para el sistema.

El dictamen ratifica la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización , además de contemplar el acceso de sus beneficiarios a un programa médico de atención y cobertura de salud. También establece la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo bajo determinadas condiciones y prevé beneficios impositivos para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad.

Otro de los puntos centrales es el mantenimiento del nomenclador nacional y la homogeneidad de los aranceles para las prestaciones. El proyecto también establece partidas presupuestarias específicas para sostener el sistema y contempla mecanismos vinculados con las actualizaciones y el financiamiento.

Además, el dictamen incorpora una cláusula transitoria para las compensaciones pendientes a prestadores correspondientes al régimen de la Ley 27.793. En caso de existir pagos pendientes al momento de la sanción de la nueva norma, el Poder Ejecutivo deberá informar y publicar un cronograma para completar las liquidaciones y cancelaciones correspondientes.

Cómo se construyó la mayoría

El dictamen de mayoría reunió 42 firmas, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales. Cuatro legisladores firmaron en disidencia: Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad, Bernardo Biella y Karina Maureira.

Durante la negociación, los bloques aliados plantearon modificaciones al texto oficialista para incorporar garantías sobre las prestaciones, el nomenclador, las partidas presupuestarias y el pago de las deudas con prestadores. Entre quienes participaron de las conversaciones estuvo la diputada sanjuanina Nancy Picón, junto con representantes del PRO, la UCR y otros espacios.

La diputada Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta y sostuvo que la intención es dejar atrás el mecanismo de prórrogas sucesivas y establecer reglas permanentes para el sistema.

La oposición busca extender la emergencia hasta 2027

El dictamen de minoría reunió 36 firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca. La iniciativa retoma el proyecto presentado por el diputado Juan Marino y propone extender la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde la oposición cuestionaron el cambio de posición del Gobierno respecto de las disposiciones sobre discapacidad incluidas originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, entre otros legisladores, plantearon reparos sobre la propuesta oficial y reclamaron garantías para las prestaciones, los medicamentos, los tratamientos y los prestadores.

La discusión ahora pasará al recinto de la Cámara de Diputados, donde deberán debatirse ambas alternativas. La emergencia actualmente vigente mantiene su fecha de vencimiento para el 31 de diciembre de 2026, mientras el oficialismo busca reemplazarla por un régimen permanente.