La diputada orreguista Nancy Picón impulsa una ley para reemplazar la emergencia por un sistema permanente de discapacidad

La diputada nacional por San Juan Nancy Picón confirmó que distintos bloques de la Cámara de Diputados trabajan en un proyecto de ley para dejar atrás el esquema de emergencia en discapacidad y establecer un sistema permanente , con financiamiento y reglas de actualización. La iniciativa busca obtener dictamen y llegar al recinto durante octubre.

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En diálogo con Radio Sarmiento , Picón explicó que el proyecto fue elaborado por legisladores de distintos espacios y con participación de prestadores y personas vinculadas al sistema de discapacidad. Según señaló, uno de los principales objetivos es evitar que las familias y quienes brindan servicios queden sujetos a sucesivas prórrogas de una emergencia que tiene plazos determinados.

“ Las emergencias tienen plazos, se vencen y luego hay que estar esperando que se vuelvan a renovar por el Congreso ”, planteó la legisladora, al describir una de las dificultades que atraviesa actualmente el sector.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad y contempla distintas herramientas destinadas a darle previsibilidad al sector.

Uno de los ejes centrales es el pago de las deudas que el Estado mantiene con los prestadores . Picón sostuvo que el proyecto establece que deberán existir cronogramas públicos de pago , con fechas determinadas y plazos que permitan a los prestadores planificar su actividad.

“Nosotros le exigimos que esta deuda que hay y que el Gobierno Nacional dice que tiene los fondos ya reservados, pongan fechas de pago y estas fechas, a partir de ahora, van a tener que ser públicas”, explicó.

Según la diputada, actualmente existen prestadores que esperan entre 90 y 120 días para cobrar, una situación que, afirmó, genera dificultades para sostener los servicios debido a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la actualización de los aranceles y del nomenclador. De acuerdo con Picón, la propuesta contempla mantener un arancel uniforme y establecer un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de evitar que los valores queden retrasados frente a la evolución de los costos.

Pensiones, capacitación y acompañamiento

La propuesta también contempla garantizar el acceso a las pensiones por discapacidad para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplan con las condiciones previstas.

Además, según el resumen de la iniciativa difundido por los bloques que participan de su elaboración, se plantea mantener la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal mientras los ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos.

Otro aspecto mencionado por Picón es la necesidad de establecer capacitaciones obligatorias para las personas que trabajan en el acompañamiento y atención de personas con discapacidad. La legisladora remarcó que las necesidades no son iguales en todos los casos y que las familias necesitan contar con personal preparado.

“Para una familia donde hay un chico o una persona con discapacidad, todo es muy importante, desde el acompañamiento, la capacitación, el traslado, el pago al prestador”, señaló.

El proyecto también incluye incentivos para la contratación de personas con discapacidad, mecanismos de control y auditoría, y herramientas de transparencia para el manejo de los recursos destinados al sector.

Picón habló del apoyo de distintos bloques

La diputada sanjuanina señaló que el proyecto reúne el trabajo de legisladores de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires.

Picón también destacó que se realizaron reuniones con representantes de distintos sectores vinculados a la discapacidad y afirmó que la iniciativa fue revisada con prestadores y familiares.

En cuanto al acompañamiento de La Libertad Avanza, la legisladora dijo que no había conversado particularmente con los diputados sanjuaninos Abel Chicon y José Peluc, pero consideró que el espacio podría acompañar la propuesta a partir de las reuniones mantenidas durante el proceso de elaboración.

“Quien encabezó estas últimas reuniones para los detalles finos del proyecto fue el propio Martín Menem”, sostuvo.

Buscan llevar el proyecto al recinto en octubre

Picón explicó que el objetivo inmediato es conseguir las firmas necesarias para emitir un dictamen mayoritario. Una vez cumplido ese paso, buscarán avanzar con una sesión durante los primeros días o a mediados de octubre.

La diputada sostuvo que la intención es que la discapacidad deje de depender de una declaración de emergencia y pase a contar con un marco permanente dentro del presupuesto nacional.

“Con una ley firme, permanente, esa es la diferencia entre una emergencia y una ley”, afirmó. Y agregó que, de aprobarse el nuevo esquema, los presupuestos deberán contemplar los fondos necesarios para discapacidad y el financiamiento dejaría de quedar sujeto a decisiones coyunturales.

Picón también diferenció la propuesta de la alternativa de prorrogar la emergencia en discapacidad planteada por otros sectores. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar sobre mecanismos permanentes de financiamiento, actualización y control.

“No podemos seguir de emergencia”, resumió la diputada, quien remarcó que detrás de cada prestación existe una familia que necesita garantizar la continuidad de tratamientos, traslados y acompañamiento.