Los pormenores de la colocación del bono por los US$600 millones para obra pública: tasa, plazos y cuándo se conocerán las ofertas

San Juan entró en la etapa decisiva para la colocación de un bono internacional por hasta US$600 millones , una operación que el Gobierno de Marcelo Orrego busca concretar para obtener financiamiento destinado exclusivamente a obra pública e inversiones de capital. Se trata del regreso de la provincia al mercado internacional desde fines de la década de los 90.

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De acuerdo con fuentes extraoficiales al tanto de la operación , la emisión tendrá una serie de características que ya quedaron establecidas para los inversores. El bono será emitido en dólar cable , tendrá un plazo de nueve años y una vida promedio ponderada (WAL) de ocho años.

La tasa de interés será fija y surgirá de la licitación , mientras que el pago de intereses se realizará de manera semestral. En cuanto a la devolución del capital, se utilizará un esquema denominado Soft Bullet , con tres vencimientos: el 33% del capital en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035.

La operación tendrá además una calificación de riesgo B3 de Moody's y B- de Fitch , según los datos extraoficiales conocidos sobre la emisión.

El monto mínimo para ingresar será de US$1.000 , con múltiplos de US$1.000 por encima de ese valor. La colocación estará regida por legislación de Nueva York .

El cronograma también ya tiene una fecha clave: las ofertas serán recibidas hasta este jueves 24 de septiembre a las 13.

En paralelo con la definición de los términos de la emisión, el Gobierno provincial comenzó a profundizar el contacto con potenciales inversores. Este martes, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, encabezó una reunión virtual con asesores de fondos internacionales para explicar las características del bono y, especialmente, el destino que tendrán los recursos.

El encuentro se realizó por Zoom y fue organizado e intermediado por JP Morgan, una de las entidades que participa de la operación. La presentación contó además con traductores en simultáneo para facilitar el intercambio entre los funcionarios sanjuaninos y los representantes de los fondos extranjeros.

Durante la reunión, Gutiérrez puso el acento en la situación financiera de San Juan y en la posición fiscal de la Provincia. El ministro destacó que las cuentas públicas se encuentran equilibradas, que el nivel de endeudamiento es bajo en relación con el presupuesto provincial y que la administración mantiene una política de disciplina fiscal.

Ese punto forma parte de la presentación que la Provincia realiza ante los inversores para explicar las condiciones bajo las cuales busca volver al mercado internacional de capitales.

El destino: sólo infraestructura

Uno de los aspectos centrales de la exposición de Gutiérrez estuvo vinculado con el uso de los fondos. Según explicó el ministro, el dinero que San Juan obtenga mediante la colocación tendrá asignación específica y será destinado exclusivamente a inversiones de capital y obras de infraestructura pública.

Esto significa que los recursos provenientes del bono no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes ni el funcionamiento habitual del Estado provincial. El objetivo es que el endeudamiento quede asociado a proyectos de infraestructura que la gestión de Orrego pretende ejecutar durante los próximos años.

La definición del destino de los fondos es uno de los elementos que el Gobierno provincial viene poniendo sobre la mesa frente a los inversores, junto con el estado de las cuentas públicas y el bajo nivel de endeudamiento.

Una operación que llega después del road show

La colocación es la culminación de un proceso que el Gobierno provincial comenzó a preparar meses atrás. En agosto, Orrego realizó una gira por Londres, Nueva York y Boston, donde mantuvo reuniones con fondos de inversión y presentó las oportunidades que ofrece San Juan en materia minera, energética y productiva.

En aquellas reuniones, el mandatario provincial buscó mostrar a San Juan como un destino para inversiones de largo plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la preparación del terreno para la salida al mercado internacional.

Ahora, con los términos de la emisión definidos y la recepción de ofertas prevista para este jueves, la Provincia se encuentra ante la instancia concreta de la colocación.