La modelo Cinthia Fernández, durísima contra un intendente peronista de San Juan: "Corrupto"

La modelo Cinthia Fernández llegó a San Juan junto a su esposo, el abogado Roberto Castillo, y su presencia no pasó desapercibida. Durante su estadía, estuvo en Tribunales y también recorrió las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, donde varios sanjuaninos se acercaron para sacarse fotos con ella. Sin embargo, detrás de la visita hubo un motivo estrictamente judicial: la causa que tiene como protagonista a Facundo Nievas, condenado a cuatro años de prisión por peculado, y una denuncia penal contra el intendente de Angaco, José Castro.

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Fernández, que estudia Abogacía y forma parte del equipo de Castillo, acompañó al reconocido abogado en su desembarco en la provincia. A través de sus redes sociales también mostró parte de su estadía y destacó el paisaje sanjuanino.

El trasfondo de la visita está en la situación judicial de Nievas, empleado de la Municipalidad de Angaco que cumple una condena de cuatro años de prisión. Castillo asumió su defensa y presentó un recurso extraordinario federal para intentar que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa sostiene que existen elementos vinculados con el denominado pasaje Nieva que no habrían sido valorados correctamente durante el proceso. Según el planteo, vecinos habían realizado gestiones para que el terreno pasara a la órbita municipal y posteriormente se hicieron trabajos con recursos de la comuna.

Castillo también avanzó contra Castro. Presentó una denuncia penal por presuntos hechos de corrupción, en la que plantea, entre otras hipótesis, el supuesto uso de trabajadores, vehículos, herramientas y tiempo laboral del municipio para realizar trabajos particulares en beneficio de funcionarios o personas relacionadas con la gestión.

La acusación contra Castro

En medio de ese escenario, Fernández apuntó directamente contra el intendente de Angaco y en las redes sociales lo calificó de “corrupto”. La acusación se produjo en el marco de la exposición pública que cobró el caso a partir de la llegada de la pareja a San Juan.

La denuncia, sin embargo, es una presentación judicial y no una sentencia. Hasta el momento no existe una resolución que determine responsabilidad penal de Castro por los hechos denunciados. La investigación deberá establecer si existen elementos que permitan sostener las acusaciones formuladas por Nievas y por la defensa.

Uno de los puntos planteados por Nievas es que habría recibido presiones vinculadas con su trabajo y que Castro le habría manifestado que tenía capacidad para “armar causas”. El denunciante relaciona ese contexto con el conflicto que posteriormente terminó derivando en la causa por la que fue condenado.

Castillo sostiene que no se trata de una disputa política, sino de una presentación destinada a que la Justicia investigue hechos concretos. En paralelo, busca que el máximo tribunal del país revise la condena de su defendido.

Qué respondió el intendente

Castro fue consultado por el canal Telesol durante una entrega de viviendas y evitó profundizar sobre las acusaciones. El jefe comunal aseguró que no recibió ninguna comunicación relacionada con la denuncia y sostuvo que continúa concentrado en la gestión.

“Nosotros nos dedicamos a gobernar. Este juego de si denuncio o no y todo el tema que tiene que ver con cuestiones que no tienen ningún asidero, le restamos importancia”, respondió.

El intendente también sostuvo que lo expresado por Nievas “corre pura y exclusivamente por cuenta de quien lo dice y en las circunstancias en que lo dice”. Como argumento sobre su gestión, señaló que las tres administraciones que encabezó obtuvieron la aprobación de sus cuentas por parte del Tribunal de Cuentas.

Consultado específicamente por los señalamientos sobre supuestos hechos ocurridos durante el período electoral de 2023, Castro dijo desconocerlos y remarcó que cualquier investigación corresponde a la Justicia. “La Justicia no es un resorte municipal ni de importancia para nosotros”, afirmó.

Castro también fue consultado por el contacto con Castillo y Fernández y aseguró que no hubo ningún acercamiento: “Nadie para nada se puso en contacto. Estoy tranquilo. Con todo, desde siempre”.