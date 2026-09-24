    • 24 de septiembre de 2026 - 13:33

    La Justicia de San Juan suspende la prueba de dactilografía del 24 de septiembre por alerta de viento Zonda

    La Corte de Justicia reprogramará los turnos vespertinos del Concurso de Aspirantes 2026 para resguardar la seguridad de los postulantes ante la alerta meteorológica emitida en la provincia.

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    Concurso del Poder Judicial de San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Corte de Justicia de San Juan dispuso la suspensión de la prueba de dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026 para los turnos vespertinos previstos únicamente para el jueves 24 de septiembre de 2026, a partir de las 14.15 y hasta las 16.45 horas.

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    La medida preventiva se adoptó a raíz de la Alerta Meteorológica por viento Zonda emitida por el Gobierno de San Juan, con el objetivo primordial de resguardar la integridad física de los ciudadanos inscriptos en el certamen.

    En contraste, la actividad durante la mañana del jueves 24 de septiembre y el turno programado hasta las 13.45 horas se desarrollan con total normalidad.

    Desde la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de San Juan (DIRCOM) informaron que, una vez redefinido el cronograma, se comunicará de manera oportuna el día y horario en que deberá presentarse el grupo de personas afectadas.

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