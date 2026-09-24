La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina Provincial se harán en el Aldo Cantoni

Oficialmente confirmaron que la Fiesta Provincial de Personas Mayores se realizará en el Estadio Aldo Cantoni por cuestiones climáticas.

Este año, la Fiesta de Personas Mayores y la elección de la Reina Provincial volverán a tener como sede al Estadio Aldo Cantoni como hace varios años atrás. Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Familia, dijo que se optó por este lugar por cuestiones de comodidad, seguridad y climáticas.

El funcionario también agregó que ambos eventos se realizarán el mismo día durante el mes de octubre, aunque aún no se define la fecha. Dijo que la misma depende de la agenda del gobernador Orrego, ya que siempre ‘le gusta participar de estos eventos’.

La fiesta ya comenzó a palpitarse con el inicio de la elección de la Reina Departamental de Personas Mayores, en las diferentes comunas.

Lugar céntrico y seguro para la Fiesta Provincial de Personas Mayores Si bien otros años, la esta fiesta se realizó en lugares abiertos como el camping del SEC y el de UDAP, en esta ocasión volverá a realizarse en el Estadio Aldo Cantoni. El fundamento principal es el clima. ‘Elegimos el Estadio para contar con un lugar céntricos y donde los mayores cuenten con comodidad, seguridad y resguardo de vientos fuertes y lluvias. De esta manera, prevenimos la suspensión de la fiesta y de la elección de la Reina por cuestiones climáticas’, dijo Roberto Ochoa.