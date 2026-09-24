9 de Julio conformó el Comité de Emergencia y fortalece la coordinación ante contingencias climáticas

Compartir







La Municipalidad de 9 de Julio llevó adelante la primera reunión para la conformación del Comité de Emergencia de 9 de Julio, dando inicio a una instancia de articulación interinstitucional destinada a fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta del departamento frente a posibles emergencias derivadas de fenómenos climáticos.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Daniel Banega y el Departamento Ejecutivo Municipal, y contó con la participación de representantes, responsables y autoridades de las distintas áreas que integran la Municipalidad de 9 de Julio; el Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio; las Comisarías 11ª y 31ª; OSSE; Naturgy; Hidráulica; Cruz Roja; Cáritas; Bomberos Voluntarios; Unión Vecinal Las Chacritas; Junta de Regantes; Centros de Salud de 9 de Julio y medios de comunicación locales.

Esta primera mesa de trabajo permitió realizar una evaluación preliminar de las necesidades existentes en el territorio, identificar sectores estratégicos y puntos críticos y comenzar a analizar los principales escenarios de riesgo que podrían presentarse ante eventos meteorológicos adversos. Asimismo, se avanzó en el reconocimiento de las capacidades operativas, recursos y funciones que cada organismo e institución puede aportar para hacer frente a una contingencia, estableciendo también canales de comunicación interinstitucional para trabajar de manera coordinada.

El trabajo departamental se desarrolla, además, en articulación con el esquema provincial de respuesta ante emergencias climáticas, fortaleciendo la coordinación entre el Municipio, las instituciones y los organismos provinciales competentes.