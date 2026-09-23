Por el alerta meteorológico: suspenden el programa San Juan Cerca en 9 de Julio y confirman nueva fecha

Debido al alerta meteorológico y la suspensión de clases prevista para este jueves, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano modificó la fecha del operativo estatal. Se hará en el mismo horario y lugar.

El fuerte temporal de viento Zonda anunciado para este jueves 24 de septiembre continúa alterando la agenda institucional en la provincia. Ante las condiciones climáticas extremas y la suspensión preventiva de las actividades escolares en todo el territorio sanjuanino, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmó la reprogramación del operativo "San Juan Cerca" que iba a llevarse a cabo en el departamento 9 de Julio.

Según informaron oficialmente desde la cartera social, la jornada comunitaria no se suspende, sino que se trasladará para este viernes 25 de septiembre, en el horario de 8:00 a 13:00, manteniendo como sede la Escuela Granaderos de San Martín.

Mantenimiento de todos los servicios Desde el ministerio aclararon que el cambio de fecha por motivos de seguridad no alterará la grilla de prestaciones anunciadas originalmente. Durante la jornada del viernes, los vecinos podrán acceder exactamente a los mismos servicios, trámites y asesoramientos correspondientes a las diferentes áreas, ministerios y secretarías del Estado provincial.

El programa "San Juan Cerca" tiene como meta principal descentralizar la atención pública, concentrando en un único espacio múltiples dependencias gubernamentales para que los habitantes de los departamentos alejados puedan resolver gestiones y controles médicos sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico y sin turno previo.