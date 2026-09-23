Bomberos voluntarios de San Juan evalúan emergencias ante la crisis económica: "Con Zonda, de 12 salidas que hacíamos solo podremos hacer una"

La situación de los Bomberos Voluntarios en San Juan se complica cada vez más. Mientras se encuentran en medio del pedido de una ley a nivel provincial que ampare al sector , la situación económica genera presión en el interior de los cuarteles que hacen malabares para mantenerse activos. Tras un encuentro con los referentes de cada espacio, se tomó una importante decisión: se priorizarán las salidas de acuerdo a cada emergencia y las posibilidades operativas de cada cuartel.

La decisión se tomó tras un encuentro que se mantuvo en la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan, con representantes de cada uno de los cuarteles que funciona en la provincia. “Decidimos priorizar las salidas por la situación económica, porque algunas o casi todas las instituciones ya no perciben el financiamiento nacional. Si bien hay municipios que ayudan a los cuerpos con combustible, o la provincia con mercadería y colchones, no logramos cubrir el desfinanciamiento que tenemos” ; sostuvo en diálogo con DIARIO DE CUYO Sergio Cuello, presidente de la Federación.

La nueva disposición de los bomberos voluntarios entra en vigencia desde esta semana y alcanza a los 16 cuarteles que existen en la provincia.

“Queremos tener las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y responsable” , sostuvieron en el comunicado que compartieron en las redes sociales de la Federación.

En San Juan hay un total de 16 instituciones que existen bajo la figura de cuartel de bombero voluntario, instaladas en distintos departamentos. De ese total, solo 10 se encuentran operativas, ya que el resto son nuevas unidades que están en instancia de presentación de documentación para ser legalizadas a nivel nacional. “Las operativas están funcionando como pueden” , sostuvo Cuello.

En actividad hay de 250 a 270 bomberos voluntarios, conforme precisó la autoridad local. Muchos de ellos, por no decir la totalidad, prestan servicios entregando tiempo, dedicación e incluso poniendo en riesgo sus integridades físicas sin recibir ningún tipo de pago o similar, compensando la actividad con trabajo por fuera del cuartel. A ello se suma el desamparo que entienden desde el sector tienen ante la falta de una norma provincial que los proteja de cualquier eventualidad que predan sufrir durante un requerimiento.

A modo de ejemplo, Cuello destacó un caso que se dio hace semanas atrás en Pocito, donde en medio de un llamado uno de los bomberos voluntarios se lesionó. Fue atendido en el hospital del departamento y los compañeros del cuartel hicieron una colecta para cubrir los costos de medicamentos ya que no contaban con fondos para subsanar la emergencia.

“La situación económica es uno de los factores, pero tenemos un problema de fondo, y es que el bombero en San Juan está desamparado, porque no hay marco legal en la provincia. No podemos asistir al bombero ante un problema”, aseguró Cuello.

Debido a esto, la decisión que se tomó en manera conjunta es evaluar la gravedad de cada llamado, considerando las posibilidades del cuartel. Al respecto, la autoridad de la Federación aseguró: “Priorizaremos más que nada lo que es el llamado de la comunidad, del vecino. Incendios estructurales de viviendas y comercio. Evaluaremos si se sale ante caída de árboles, postes, ramas o incendio de pasturas. Se analizará la gravedad y el recurso disponible”.

Si bien la cantidad de requerimientos depende del contexto, Cuello ejemplificó que, en el caso del Cuartel de Chimbas, durante el último viento Zonda presente en la provincia registraron una docena de salidas. Tras esta medida el número podría reducirse drásticamente.

“Con el Zonda pasado en Chimbas tuvimos unas 12 salidas. Con Zonda de nuevo, de 12 salidas que hacíamos solo podremos hacer una. No queremos dejar de asistir a las emergencias, pero necesitamos ser escuchados”, concluyó Cuello.

Desde la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan no precisaron hasta cuándo se extenderá la decisión. Si aguardan poder ser escuchados por las autoridades provinciales para avanzar en el pedido de una ley que contemple la seguridad de los bomberos voluntarios y ayude a aliviar las cuentas que están cada vez en rojo, complicando la adquisición de nuevo equipamiento como movilidades para atender las emergencias en la provincia.