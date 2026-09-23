    • 23 de septiembre de 2026 - 20:47

    Depósitos al límite: impulsan una ley para subastar autos y motos secuestrados y destinar el dinero a obras

    Ante el colapso del predio de 9 de Julio, que ya llegó al 85% de su capacidad, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para subastar vehículos radiados. Los fondos irán destinados a obras de infraestructura y asistencia social.

    images
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El histórico dilema por el colapso de los depósitos judiciales y policiales en la provincia busca una solución de fondo. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley que propone un cambio radical en la disposición final de los vehículos retenidos: en lugar de destruir y compactar todos los rodados, aquellos que se encuentren en buenas condiciones serán subastados públicamente.

    Leé además

    Estos son los resultados provisorios del examen de ingreso a los Institutos Preuniversitarios

    Por alerta meteorológica por viento Zonda, la UNSJ suspende las clases presenciales en sus institutos preuniversitarios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por el alerta meteorologico: suspenden el programa san juan cerca en 9 de julio y confirman nueva fecha

    Por el alerta meteorológico: suspenden el programa San Juan Cerca en 9 de Julio y confirman nueva fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, apunta a destrabar una situación límite en el predio de 9 de Julio, un espacio que actualmente sufre una saturación crítica al haber alcanzado el 85% de su capacidad total.

    Una salida superadora a la chatarra

    Hasta el momento, el destino inevitable de los vehículos radiados en los operativos viales era convertirse en chatarra. Sin embargo, el legislador Juan de la Cruz Córdoba detalló el alcance de la reforma que modifica la normativa vigente.

    "Según la redacción actual, si el propietario no recupera el vehículo, todo termina compactado y vendido como chatarra", explicó el diputado. "Entendemos que muchos rodados están aptos para ser reacondicionados. Con la subasta se conseguirá un mejor resultado económico para la provincia y se desocupará más rápido el depósito", remarcó.

    Desde el Ejecutivo aclararon que esta medida rige bajo un límite claro: la Provincia solo tiene potestad directa sobre los automóviles y motocicletas secuestrados por faltas o infracciones administrativas de tránsito, mientras que los vehículos vinculados a causas judiciales continúan bajo la órbita de la Justicia.

    Fin social y ambiental de los fondos

    El proyecto estipula que todo lo recaudado a través de las subastas públicas no irá a rentas generales, sino que tendrá un destino específico con impacto directo en la comunidad.

    La ley establece que los ingresos financiarán proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental en los municipios sanjuaninos, además de sostener programas de asistencia directa para sectores vulnerables y campañas de concientización ambiental. Asimismo, la medida permitirá sanear los predios al separar y tratar residuos contaminantes propios del abandono vehicular.

    Una vez que la iniciativa reciba su aprobación definitiva en el recinto legislativo, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la norma y poner en marcha el nuevo sistema de subastas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    bomberos voluntarios de san juan evaluan emergencias ante la crisis economica: con zonda, de 12 salidas que haciamos solo podremos hacer una

    Bomberos voluntarios de San Juan evalúan emergencias ante la crisis económica: "Con Zonda, de 12 salidas que hacíamos solo podremos hacer una"

    Por Celeste Roco Navea
    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a demás autoridades.

    Chile se pone como plazo el 1 de diciembre para la habilitación oficial del Paso Agua Negra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por alerta de viento zonda, suspendieron las clases este jueves en san juan

    Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases este jueves en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    alerta naranja se viene un violento zonda con rafagas que podrian alcanzar los 90 km/h este jueves

    Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

    Por Redacción Diario de Cuyo