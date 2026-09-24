Recuperaron 28 aves cautivas tras allanamientos en Rawson y Chimbas

El operativo de Ambiente se realizó durante la mañana de este jueves 24 de septiembre, junto a Gendarmería Nacional.

La Secretaría de Ambiente realizó dos allanamientos durante la mañana de este jueves 24 de septiembre, uno en Rawson y otro en Chimbas. Tras un trabajo de investigación, los procedimientos permitieron recuperar 28 aves y secuestrar jaulas y tramperos. Ambos procedimientos se concretaron con la participación de Gendarmería Escuadrón 66 San Juan y con orden de allanamiento del Tercer Juzgado de Faltas.

Detalles de los operativos de Ambiente En el allanamiento que se concretó en Rawson se recuperaron seis benteveos, siete diucas y un jilguero español. Por otra parte, en el departamento Chimbas se recuperaron seis diucas, tres jilgueritos, un rey del bosque, un mirlo, un siete colores, un zorzal y un corbatita. En ambos casos, se llegó hasta la propiedad donde se comercializaba estas aves, gracias a un trabajo de investigación realizado por el personal de Fauna de la dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente.

Todos los elementos intervenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las aves fueron derivadas a un veterinario para conocer su estado sanitario y posterior cuarentena, a fin de evaluar una posible liberación de acuerdo al área de distribución de cada especie.

Legislación sobre la caza de fauna silvestre La Ley Provincial 606-L prohíbe la caza de fauna silvestre en todo el territorio de la provincia de San Juan. La captura no autorizada también constituye una infracción a la normativa de protección de la fauna.