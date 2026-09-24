    • 24 de septiembre de 2026 - 15:05

    ¡Un infierno! Con 37°C, San Juan lidera el ranking de temperaturas más altas del país en una jornada marcada por el Zonda

    La provincia registró 37°C y quedó al frente del ranking nacional del SMN. El Zonda se intensificará durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

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    El Zonda hace elevar la temperatura en San Juan este jueves. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volvió a quedar este jueves en el centro del mapa climático nacional: la capital provincial registró 37°C y encabezó el ranking de temperaturas más altas del país, en una jornada atravesada por el viento Zonda y una alerta que pasó de amarilla a naranja para distintos sectores de la provincia. El SMN advierte que el fenómeno tendrá su momento más intenso durante la tarde.

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    El ranking mostró a San Juan con 37°C en el primer lugar, seguida por Mendoza con 33,8°C y Córdoba Observatorio con 33,4°C. Luego aparecieron Córdoba capital y San Fernando del Valle de Catamarca, ambas con 33,2°C; Escuela de Aviación Militar, con 32,5°C; San Martín, Mendoza, con 32,1°C; y Santiago del Estero y Pilar Observatorio, ambas con 31,4°C.

    El calor se combina con el avance del viento Zonda, que durante las próximas horas aumentará considerablemente su intensidad. El alerta naranja del SMN contempla vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además del incremento térmico, el fenómeno puede generar reducción de visibilidad y una marcada disminución de la humedad.

    La tarde será el momento más complicado por el Zonda

    De acuerdo con el pronóstico horario, a las 15 la temperatura rondará los 37°C, mientras que el viento alcanzará una velocidad estimada de 50 km/h. Las condiciones se volverán todavía más intensas durante las horas siguientes.

    El nivel naranja implica que las condiciones meteorológicas pueden representar riesgos para las actividades al aire libre y generar inconvenientes debido a la intensidad del viento. En Mendoza, donde también rige una alerta naranja, ya se registraron incidentes vinculados al Zonda, entre ellos caída de árboles, voladuras de techos e incendios.

    ¿Cuándo llegará el alivio a San Juan?

    El cambio más marcado comenzará a sentirse durante la madrugada del viernes, cuando ingrese viento del sector sur y el Zonda pierda intensidad. El cambio de circulación estará acompañado por un descenso de las temperaturas.

    Para el viernes se espera una máxima cercana a los 31°C, mientras que durante el fin de semana los registros máximos se ubicarían entre 29 y 30°C. De esta manera, después del pico de calor y viento previsto para este jueves, las condiciones tenderán a moderarse.

    El escenario se produce en los primeros días de la primavera, aunque el SMN mantiene además sus pronósticos climáticos de mediano plazo para septiembre, octubre y noviembre.

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