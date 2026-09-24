    • 24 de septiembre de 2026 - 12:48

    Vicuña ya suma 300 operadores mineros y casi la mitad proviene de comunidades cercanas

    El Proyecto Vicuña incorporó 24 nuevos trabajadores y alcanzó los 300 operadores en formación. El 97% son sanjuaninos y el 16,3% son mujeres.

    Vicuña alcanzó los 300 operadores y operadoras mineras en formación para acompañar las próximas etapas del proyecto.

    Vicuña alcanzó los 300 operadores y operadoras mineras en formación para acompañar las próximas etapas del proyecto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vicuña Corp continúa reforzando su estructura para la etapa de trabajos tempranos y ya alcanzó los 300 operadores y operadoras mineras que se preparan para acompañar las próximas fases del proyecto. La cifra se alcanzó tras la incorporación de 24 nuevos trabajadores, que actualmente atraviesan un proceso intensivo de capacitación técnica y de seguridad.

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    Ron Hochstein y Gerardo Martínez.-

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    Uno de los datos más destacados es el fuerte componente local de las incorporaciones. Según informó la compañía, el 97% de los operadores son sanjuaninos, mientras que el 47% proviene de comunidades próximas al yacimiento. Además, las mujeres representan actualmente el 16,3% del total.

    Capacitación para operar maquinaria pesada

    El nuevo grupo participa de una formación orientada al desarrollo de las competencias necesarias para trabajar con maquinaria pesada, uno de los ejes centrales para las tareas que demandará el proyecto en sus próximas etapas.

    La preparación incluye conocimientos técnicos, procedimientos operativos y prácticas vinculadas con la seguridad, con acompañamiento de instructores especializados.

    El objetivo, de acuerdo con la empresa, es que los futuros operadores puedan desenvolverse bajo los estándares que exige una operación minera de gran escala, mientras se fortalecen capacidades laborales dentro de la provincia.

    Talento local para las próximas etapas

    La incorporación de nuevos operadores forma parte del proceso de preparación del equipo humano que requerirá Vicuña a medida que avance el desarrollo del proyecto.

    En ese sentido, el dato de que prácticamente la mitad de los trabajadores provenga de localidades cercanas al yacimiento refuerza uno de los ejes que la compañía viene planteando para esta etapa: formar mano de obra local antes de que las necesidades operativas aumenten.

    Durante las próximas semanas, los 24 nuevos operadores continuarán atravesando distintas instancias de capacitación. La formación incluirá nuevas prácticas técnicas y de seguridad antes de que puedan incorporarse plenamente a las tareas previstas.

    Con este último ingreso, Vicuña alcanza los 300 operadores y operadoras en formación y vinculados a los trabajos tempranos, en una etapa en la que el proyecto comienza a ampliar progresivamente sus necesidades de personal y capacidades técnicas.

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