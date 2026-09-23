Más de 300 chóferes se capacitaron en simuladores de alta montaña para abastecer al sector minero

El ministro Juan Pablo Perea visitó las prácticas en el departamento 9 de Julio. La iniciativa, fruto de la articulación público-privada, busca preparar mano de obra local ante el crecimiento de la actividad minera.

Con el foco puesto en el desarrollo de la industria minera y la necesidad de profesionalizar los servicios de logística, más de 300 personas participaron durante cuatro días de una intensa capacitación gratuita en manejo de camiones y ómnibus de alta exigencia. El entrenamiento, clave para enfrentar los desafíos de las rutas cordilleranas, se llevó a cabo en las instalaciones de ACER, ubicadas sobre la Ruta 20 (kilómetro 8), en el departamento 9 de Julio.

Este miércoles, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, se hizo presente en el predio para supervisar de cerca las jornadas. En el lugar, el funcionario no solo dialogó con los capacitadores y los choferes que completaron las prácticas, sino que probó en primera persona el simulador tecnológico utilizado para entrenar a los conductores en situaciones extremas de alta montaña.

Tecnología y preparación para el transporte minero La actividad estuvo especialmente dirigida tanto a trabajadores que ya se desempeñan en el rubro como a quienes buscan insertarse en el mercado laboral del transporte de cargas y pasajeros vinculado a la minería.

Cada participante contó con un turno de una hora y quince minutos en el simulador de última generación. Esta modalidad permitió que más de 300 aspirantes completaran con éxito el trayecto formativo a lo largo de las cuatro jornadas que duró la convocatoria, reflejando el fuerte interés local por acceder a herramientas de especialización ligadas a las oportunidades que abre el sector.

Durante su intercambio con los asistentes, el ministro Perea remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas para mejorar la competitividad y la seguridad de los trabajadores frente al escenario de expansión que atraviesa la provincia. "La capacitación busca reforzar las condiciones de conducción en caminos de montaña, un aspecto operativo fundamental", señalaron desde la cartera minera.