Capacitaciones laborales, educación y apoyo social, las acciones que Los Azules realiza en la comunidad calingastina

La actividad de los proyectos mineros en San Juan no solo se enfoca a la minería propiamente dicha, sino que son muchas las aristas que se cubren y desarrollan. Una de ellas es la relación con las comunidades, un conjunto de estrategias, procesos y proyectos que buscan construir vínculos de confianza y apuntan al desarrollo de cada zona. En ese sentido, el jefe de Relaciones Comunitarias de McEwen Copper detalló cuáles son las tareas que el proyecto Los Azules abordan en Calingasta.

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Con dos oficinas, una en la Villa Calingasta y otra en Barreal, el titular del área, Facundo Vita, detalló que se mantiene un vínculo constante con la comunidad con el desarrollo de diversas iniciativas centradas en la educación, la formación laboral, el fortalecimiento de proveedores y el apoyo social. “Mi función es el trabajo con la comunidad y todo lo que de alguna manera la comunidad necesita” , destacó.

“Nosotros tenemos un plan de formación de los jóvenes que salen del colegio secundario y de alguna manera ayudamos a la formación dentro de la Escuela Técnica General Manuel Savio, en lo que son las prácticas profesionalizantes” , explicó Vita.

De esta manera, se mantiene un programa de becas para estudiantes de nivel secundario. Además, se dictan cursos de formación técnica diseñados para fomentar el crecimiento de la juventud en el departamento y facilitar así la inserción laboral en la zona.

La formación y el acompañamiento de la juventud no solo se enfoca en los alumnos de secundaria, sino que se amplía a la comunidad en general. Vita detalló que se diseñan cursos con empresas proveedoras del proyecto para la formación de personas que apunte a cubrir las necesidades reales de contratación. Uso de drones, electricidad, topografía y manejo de 4x4 son algunos de los cursos que se han estado brindando a lo largo de este año, con una importante demanda en cada uno de ellos, obligando en algunos casos a ampliar los cupos disponibles.

Un ejemplo de ello es la alianza del proyecto con la empresa calingastiva Servicios Sánchez, para el dictado de un curso de manejo de 4x4 con certificación internacional que estaba destinado para 50 personas y superó los 130 inscriptos, ampliando las posibilidades para que nadie se quede afuera.

A ello se suman las actividades educativas complementarias, como por ejemplo gestionar y facilitar el traslado y acompañamiento de niños y adolescentes para que visiten distintos museos o participen de distintos eventos que se realizan en el Gran San Juan.

Apoyo social y puertas abiertas, la política del proyecto Los Azules en Calingasta

“Tenemos las puertas abiertas siempre de la oficina ante las demandas. Apoyamos mucho las actividades de todo tipo. Ayudamos y colaboramos mucho”, comentó Vita.

Mantener las oficinas abiertas a la comunidad no es un formalismo. Para Vita representa una manera de estar cerca de los vecinos, conocer sus inquietudes, evacuar sus dudas e incluso ayudarlos o guiarlos ante algún reclamo o intenciones de sumarse a la empresa.

A ello se suman las acciones de que realizan de manera individual, como por ejemplo los festejos que realizaron por el Día del Niño en Puchuzúm.

“Acompañamos mucho a las localidades y a las instituciones, sobre todo a las que presentan dificultades por la distancia. Todo lo que se solicita tratamos de acompañar”, concluyó.

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Estas acciones reflejan una estrategia de responsabilidad social que integra la actividad minera con el crecimiento económico y desarrollo comunitario de Calingasta.