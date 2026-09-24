Minería: un nuevo laboratorio buscará aliviar el cuello de botella de la exploración

Las campañas de exploración en San Juan vienen enfrentando hace años demoras para el procesamiento de muestras de mineral debido a la alta demanda que hay a nivel global y también a que no había laboratorios locales que hicieran este trabajo. Esto parece estar llegando a una solución con la instalación de dos empresas en lo que va del 2026 para hacer este trabajo.

La nueva incorporación es GeominLab, una iniciativa con inversores nacionales, pero una jefatura sanjuanina. Incluso el jefe del área técnica es un ingeniero con más de 30 años de experiencia en el sector minero de la provincia, que se unió al grupo inversor Karsten. Se trata de Gustavo Zabala, quien explicó a DIARIO DE CUYO qué expectativas tienen con el nuevo laboratorio.

El especialista es conocedor del rubro, trabajó en Veladero y es cercano al sector minero. Esto le permitió conocer cuáles son algunos de los problemas que tienen los proyectos locales a la hora de recurrir a laboratorios que están en otras provincias o en otros países.

Es que durante los tiempos de mayor demanda de parte de exploradoras y operadoras de proyectos que están en producción, algunas empresas envían sus muestras de mineral a Perú, Chile u otros destinos más lejanos para poder obtener los resultados con las garantías de certificación internacional.

Esto genera que procesos clave, como los informes de factibilidad o PEA tengan que demorar más porque dependen de los resultados de las campañas de exploración. También provoca demoras en el caso de que una mina en producción quiera hacer controles sobre el mineral que están procesando en el momento. Zabala sumó que hay casos en los que “se pierden muestras, lo que implica que se pierde también todo el trabajo detrás, la exploración, la perforación y la logística”.

El laboratorio se encuentra todavía camino a terminar de obtener las certificaciones, para lo que tenían que empezar a trabajar. Ya tienen declaración de impacto ambiental y normas ISO 9001, mientras trabajan para conseguir el aval ISO/IEC 17025, con las que acreditará formalmente su competencia técnica y pondrá el laboratorio a nivel de otros a nivel internacional.

Zabala dijo que estarán listos para empezar a tratar muestras para esta campaña de exploración, que podría demorarse debido a las fuertes tormentas de invierno. Tienen capacidad instalada 45.000 ensayos mensuales, que son en un orden de 15.000 muestras de roca y pueden “trabajar las 24 horas al día, los 7 días de la semana y todo el año si en algún momento hace falta”. Tienen tanto un área de geología para exploración y otra metalúrgica.

Nuevo laboratorio en Pocito, con personal local

GeominLab es una iniciativa que surgió desde Zabala y la familia Karsten. Esta última es propietaria del grupo inversor que lleva el mismo nombre y que si bien no es de San Juan tiene en la provincia a una de las integrantes, Brenda Karsten. La empresaria, que no viene del rubro minero, contó que venían trabajando en esta iniciativa hace tiempo y que además de los motivos económicos para ella es “una forma de arraigarme más en San Juan, donde vivo hace 10 años”.

Así, el equipo está compuesto por Zabala y su esposa, que es amiga de Brenda Karsten, quienes compondrán la gerencia. Además el jefe del área técnica contó que han incorporado a técnicos y profesionales sanjuaninos “recibidos en la provincia y que tienen experiencia en el sector minero y conocen las necesidades”.

Si bien todavía no empiezan a probar muestras, ya iniciaron la validación del funcionamiento de los equipos y durante el proceso de iniciar la certificación de normas necesitaban parte del personal, explicó Karsten. Debido a esto tienen cerca de 12 personas ya activas en el laboratorio, pero calculan que deberán duplicar este número una vez que empiecen a ofrecer servicios a exploradoras y operadoras.

La idea que tienen es seguir buscando talento local y además quieren avanzar con acuerdos con la UNSJ y escuelas cercanas a la sede del laboratorio, que está en el parque Industrial de Pocito.

Zabala dijo que esta cercanía es también una mejor oferta para los empresarios mineros locales. “Vamos a implementar que el laboratorio esté abierto a los clientes, que puedan ir y ver cómo va el trabajo en el lugar, que es mucho más fácil porque estamos cerca y no tienen que salir de la provincia o el país”, señaló.