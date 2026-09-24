Corredor Andes-Atlántico: los proyectos de energía, minería y transporte en el acuerdo firmado con EE.UU.

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron el Corredor Andes-Atlántico , una iniciativa destinada a fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta las zonas productivas de la Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

Minería: un nuevo laboratorio buscará aliviar el cuello de botella de la exploración

El entendimiento fue presentado este miércoles en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante un encuentro realizado en el Consulado argentino en esa ciudad, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

de infraestructura y capacidad productiva . El objetivo es facilitar inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, transporte, puertos y conectividad digital.

La iniciativa apunta particularmente a conectar Vaca Muerta y las regiones del noroeste argentino ricas en minerales críticos con los puertos atlánticos y la Hidrovía, para reducir los costos y cuellos de botella que dificultan el traslado de petróleo, gas, litio, cobre y otros productos hacia los mercados internacionales.

Uno de los principales puntos del acuerdo es el denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework, un marco de cooperación firmado entre el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) y la Argentina.

Según destacó La Nación, el mecanismo contempla financiamiento de hasta USD 7.000 millones hasta 2027 para proyectos que contribuyan al desarrollo de infraestructura y a la ampliación de la capacidad productiva. La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) también podría participar junto con inversores privados.

La cifra, por lo tanto, no representa un único crédito de USD 7.000 millones ni significa que ese dinero vaya a ser desembolsado de manera inmediata. Los distintos proyectos deberán completar sus procesos de inversión, contratos y condiciones de financiamiento correspondientes.

La documentación oficial tampoco asigna un monto estadounidense específico a cada una de las obras que forman parte del corredor.

El proyecto de GNL que concentra USD 6.000 millones

La propuesta de financiamiento más concreta está vinculada con Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado desarrollado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

El EXIM presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta USD 6.000 millones para el proyecto. Los fondos estarían destinados a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses necesarios para desarrollar la infraestructura y la producción.

Pero el crédito todavía no está aprobado. Se trata de una propuesta indicativa y no vinculante, cuya eventual concreción requiere la aprobación final del directorio del EXIM.

El proyecto Argentina LNG contempla una inversión total estimada de unos USD 51.000 millones durante toda su vida útil. La iniciativa busca convertir los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado hacia los mercados internacionales.

En paralelo, un consorcio integrado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos recibió la adjudicación de un contrato superior a USD 1.000 millones para desarrollar el sistema de ductos de exportación. La obra, sin embargo, permanece sujeta a la decisión final de inversión del proyecto.

Ferrocarriles, rutas, ductos y puertos

El Corredor Andes-Atlántico contempla inversiones en infraestructura destinada a mejorar la salida de la producción argentina.

Entre los proyectos mencionados aparecen obras ferroviarias de cargas vinculadas con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, además de conexiones destinadas a vincular Vaca Muerta con Bahía Blanca.

También se incluyen proyectos relacionados con puertos, vías navegables e Hidrovía, junto con infraestructura energética necesaria para ampliar la capacidad de generación y transmisión eléctrica.

Otro de los proyectos mencionados es la futura concesión de la línea de alta tensión AMBA I, cuya inversión estimada ronda los USD 800 millones y cuenta con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Minería: el foco en litio y cobre

La minería ocupa otro lugar central dentro del Corredor Andes-Atlántico firmado en las últimas horas. Estados Unidos y Argentina buscan profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente litio y cobre, dos recursos considerados estratégicos para las cadenas de suministro internacionales.

La intención es favorecer tanto la extracción como el procesamiento de estos minerales y mejorar la infraestructura necesaria para trasladarlos desde las regiones productivas hasta los mercados internacionales.

El Departamento de Estado estadounidense presentó al Corredor Andes-Atlántico como una herramienta para ampliar las oportunidades de inversión de empresas de ese país y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía.

Fibra óptica, cables y centros de datos

La infraestructura digital forma parte de la iniciativa junto con la energía, la minería y el transporte. El documento menciona la próxima concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat. Para su primera etapa, el Banco Interamericano de Desarrollo aporta un préstamo de USD 49 millones.

El programa también contempla potenciales inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

Dentro de este capítulo aparece además la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel, después de los cambios de Personal al adquirir Movistar.

La estrategia busca que la modernización de la infraestructura digital acompañe el desarrollo de los sectores productivos y facilite una mayor integración con los mercados internacionales.

El histórico acuerdo tendrá una nueva instancia durante octubre, cuando Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, viaje a la Argentina para mantener reuniones con representantes del sector público y privado y avanzar en la identificación de proyectos vinculados con el corredor.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para desarrollar corredores de infraestructura destinados a conectar zonas productivas con mercados internacionales. El Gobierno estadounidense ya impulsa iniciativas de características similares en otras regiones, como el corredor de Lobito, en África, y el corredor de Luzón, en Filipinas.