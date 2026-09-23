    • 23 de septiembre de 2026 - 21:40

    La UOCRA acordó un aumento del 5,4% escalonado hasta noviembre y se alinea con la pauta oficial

    El gremio que lidera Gerardo Martínez firmó una mejora salarial trimestral que se ubica por debajo del 2% mensual, cumpliendo con el tope que convalida el Gobierno. Las partes volverán a reunirse en octubre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sector de la construcción cerró un nuevo acuerdo paritario que vuelve a marcar el pulso de las negociaciones gremiales en sintonía con la estrategia económica oficial. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó con los empresarios un incremento salarial acumulativo del 5,4% para el trimestre septiembre-noviembre 2026, asegurando que los aumentos mensuales se mantengan por debajo del techo pretendido por la administración nacional.

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    El entendimiento, alcanzado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se abonará de manera escalonada en tres tramos consecutivos: 1,9% en septiembre; 1,8% en octubre; y 1,7% en noviembre.

    Alineamiento y cláusula de revisión

    De esta forma, el sindicato conducido a nivel nacional por Gerardo Martínez volvió a convalidar esquemas de actualización que no superan el 2% mensual, condición clave para conseguir la homologación gubernamental en un contexto donde el Ejecutivo busca contener las expectativas inflacionarias.

    Pese a la pauta fijada, el acuerdo contempla una cláusula de resguardo: regirá formalmente hasta el 30 de noviembre próximo, pero ambas partes se comprometieron a volver a reunirse el 20 de octubre para monitorear la evolución económica y analizar un eventual desfase entre lo pactado y la inflación real.

    Cabe recordar que la negociación previa del gremio había contemplado un incremento del 2,2% para el bimestre julio-agosto —repartido en dos tramos idénticos de 1,1%—, acompañado por dos sumas fijas no remunerativas que oscilaron entre los 40.000 y los 48.000 pesos. Con esta nueva firma, la actividad opta por un esquema estrictamente porcentual y acumulativo de cara al tramo final del año.

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