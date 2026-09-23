Suben la coparticipación y los ATN en septiembre mientras el Gobierno busca aval para el Presupuesto 2027

Con la mirada puesta en la negociación por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la administración de Javier Milei intensificó la estrategia de diálogo y gestiones con los mandatarios provinciales. En paralelo a una nueva ronda de conversaciones encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli y de cara al viaje que el propio Presidente realizará con una decena de gobernadores a la Argentina Week en París, las planillas fiscales empiezan a mostrar un alivio en los giros a los distritos.

Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, los envíos de Nación a las provincias exhiben un crecimiento en lo que va de septiembre, marcando un escenario de mayor fluidez financiera en la antesala de dos iniciativas legislativas consideradas vitales para el oficialismo.

En el plano estrictamente económico, los datos oficiales indican que entre el 1 y el 21 de septiembre las transferencias automáticas sumaron $3,4 billones, registrando una suba real del 0,8% interanual.

Ese repunte global se explica casi de manera exclusiva por el comportamiento de la coparticipación federal, que creció un 1,7% real impulsada principalmente por la recaudación del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el cuadro no es lineal: los fondos provenientes de leyes especiales sufrieron una caída del 16,7% con un derrumbe del 49,5% en Bienes Personales, atenuado solo en parte por el crecimiento del monotributo (+28,4%), mientras que la compensación del Consenso Fiscal retrocedió un 4,8%.

Por el lado de las transferencias no automáticas o discrecionales, el informe detalla que hasta el 18 de septiembre se distribuyeron $71.031 millones, superando en menos de tres semanas el total enviado durante todo el mes de agosto.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) concentraron el 44% de ese total, con unos $31.000 millones repartidos principalmente los viernes. En septiembre, las jurisdicciones beneficiadas con ATN fueron Catamarca y Salta ($7.000 millones cada una); Corrientes y Misiones ($5.000 millones); y Jujuy junto a La Pampa ($3.500 millones). Además, La Pampa recibió otros $5.000 millones para su caja previsional y Neuquén obtuvo $8.000 millones por el mismo concepto.

Sumando lo transcurrido del año, el acumulado de ATN ya alcanza los $182.000 millones, encabezado por el norte y el Litoral: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones) y Catamarca ($18.500 millones).

Proyecciones hacia 2027

De cara al mediano plazo, el informe de Politikón Chaco proyecta que las transferencias automáticas treparían a los 104,03 billones de pesos en 2027, lo que implicaría un incremento real del 7,5% frente a 2026. No obstante, en la comparativa histórica con 2023, la radiografía muestra asimetrías: hacia el final del periodo solo ocho jurisdicciones (entre las que se ubican Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego) superarían los niveles reales del año en que se inició la gestión libertaria, atadas a la evolución central del IVA y Ganancias.