    • 23 de septiembre de 2026 - 19:56

    Suben la coparticipación y los ATN en septiembre mientras el Gobierno busca aval para el Presupuesto 2027

    En medio de gestiones políticas y un viaje clave a París con gobernadores, un informe revela una leve recuperación real en la coparticipación y un aumento en los giros discrecionales. Qué pasa con los ATN y las proyecciones a futuro.

    gobernadores-cfi-santilli
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la mirada puesta en la negociación por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la administración de Javier Milei intensificó la estrategia de diálogo y gestiones con los mandatarios provinciales. En paralelo a una nueva ronda de conversaciones encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli y de cara al viaje que el propio Presidente realizará con una decena de gobernadores a la Argentina Week en París, las planillas fiscales empiezan a mostrar un alivio en los giros a los distritos.

    Leé además

    San Juan, entre las provincias que más fondos reciben por habitante

    Coparticipación: San Juan, entre las provincias mejor posicionadas en el reparto por habitante
    el riesgo pais volvio a subir y alcanzo los 566 puntos, su mayor nivel en cinco meses

    El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 566 puntos, su mayor nivel en cinco meses

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, los envíos de Nación a las provincias exhiben un crecimiento en lo que va de septiembre, marcando un escenario de mayor fluidez financiera en la antesala de dos iniciativas legislativas consideradas vitales para el oficialismo.

    Coparticipación al alza y el motor de Ganancias

    En el plano estrictamente económico, los datos oficiales indican que entre el 1 y el 21 de septiembre las transferencias automáticas sumaron $3,4 billones, registrando una suba real del 0,8% interanual.

    Ese repunte global se explica casi de manera exclusiva por el comportamiento de la coparticipación federal, que creció un 1,7% real impulsada principalmente por la recaudación del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el cuadro no es lineal: los fondos provenientes de leyes especiales sufrieron una caída del 16,7% con un derrumbe del 49,5% en Bienes Personales, atenuado solo en parte por el crecimiento del monotributo (+28,4%), mientras que la compensación del Consenso Fiscal retrocedió un 4,8%.

    Aumento de fondos no automáticos y reparto de ATN

    Por el lado de las transferencias no automáticas o discrecionales, el informe detalla que hasta el 18 de septiembre se distribuyeron $71.031 millones, superando en menos de tres semanas el total enviado durante todo el mes de agosto.

    Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) concentraron el 44% de ese total, con unos $31.000 millones repartidos principalmente los viernes. En septiembre, las jurisdicciones beneficiadas con ATN fueron Catamarca y Salta ($7.000 millones cada una); Corrientes y Misiones ($5.000 millones); y Jujuy junto a La Pampa ($3.500 millones). Además, La Pampa recibió otros $5.000 millones para su caja previsional y Neuquén obtuvo $8.000 millones por el mismo concepto.

    Sumando lo transcurrido del año, el acumulado de ATN ya alcanza los $182.000 millones, encabezado por el norte y el Litoral: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones) y Catamarca ($18.500 millones).

    Proyecciones hacia 2027

    De cara al mediano plazo, el informe de Politikón Chaco proyecta que las transferencias automáticas treparían a los 104,03 billones de pesos en 2027, lo que implicaría un incremento real del 7,5% frente a 2026. No obstante, en la comparativa histórica con 2023, la radiografía muestra asimetrías: hacia el final del periodo solo ocho jurisdicciones (entre las que se ubican Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego) superarían los niveles reales del año en que se inició la gestión libertaria, atadas a la evolución central del IVA y Ganancias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar blue estuvo cerca de su máximo histórico.

    El dólar blue volvió a subir y cerró cerca de su máximo histórico: en San Juan cerró a $1.580

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pluriempleo en argentina: mas de 2 millones de personas tienen dos o mas trabajos para llegar a fin de mes

    Pluriempleo en Argentina: más de 2 millones de personas tienen dos o más trabajos para llegar a fin de mes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El consumo se mantiene estancado.

    Supermercados y mayoristas siguen en caída mientras los shoppings lograron repuntar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    diario de cuyo y los andes llevaron el debate a buenos aires: economia a dos velocidades y una eleccion mas parecida a 2015

    DIARIO DE CUYO y Los Andes llevaron el debate a Buenos Aires: economía a dos velocidades y una elección más parecida a 2015

    Por Redacción Diario de Cuyo