Se hacía pasar por traductora de inglés y decía trabajar con mineras, descubrieron que no tenía título ni matrícula

Una joven identificada como María Valentina Rampulla quedó en la mira de la Justicia de San Juan luego de que la Fiscalía Genérica sostuviera que ejerció como traductora e intérprete de inglés sin contar con título universitario habilitante ni matrícula obligatoria en la provincia. A pesar la imputación, la estudiante zafó del proceso judicial al recibir una suspensión de juicio a prueba o probation.

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Tras formularse los cargos en su contra, Rampulla se abstuvo de declarar ante la jueza Carolina Parra. Posteriormente, su abogado defensor, Franco Montes, aceptó la resolución alternativa ofrecida por Fiscalía, en la que la acusada se compromete a hacer trabajo comunitario, abonar una suma económica como reparación simbólica del daño y a obedecer una serie de reglas de conductas por el término de un año, para que el legajo iniciado en su contra quede sin efecto.

Según expusieron el ayudante fiscal Rodrigo Herrera y la fiscal Daniela Pringles , la investigación permitió reunir elementos que vincularían a la mujer con la presunta usurpación de una profesión , a partir de la promoción de servicios como traductora e intérprete de inglés.

La acusación sostiene que Rampulla ofrecía sus servicios mediante publicaciones de entrevistas que le hacían portales especializados en minería y distintas plataformas digitales. En sus perfiles, uno era el de LinkedIn se presentaba como traductora e intérprete de inglés, especialista en bilingüismo y profesora universitaria de inglés por la Universidad de Aconcagua .

Sin embargo, durante la investigación, la propia institución educativa habría informado oficialmente que Rampulla no figuraba en sus registros como alumna ni como egresada .

A esto se sumó una verificación realizada ante el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan, organismo encargado de registrar y controlar a los profesionales habilitados para ejercer la actividad. Allí se constató que la mujer tampoco se encontraba inscripta como profesional.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 22 de junio de 2026 por Lorena Garay Pellice, secretaria de la comisión directiva del organismo profesional. Según la exposición fiscal, Garay Pellice tomó conocimiento de las publicaciones en las que la acusada promocionaba sus servicios y advirtió la supuesta falta de habilitación.

El ayudante fiscal Rodrigo Herrera y la fiscal Daniela Pringles.

El caso también tuvo un segundo capítulo. La Fiscalía señaló que, luego de que las autoridades del Colegio tomaran intervención, la acusada habría realizado llamadas, enviado mensajes de WhatsApp y efectuado publicaciones en redes sociales dirigidas contra integrantes del organismo. Esa conducta motivó el pedido de medidas de prohibición de acercamiento y contacto.

Además, el propio Colegio había difundido el 19 de junio de 2026 un comunicado en sus redes sociales oficiales para advertir a la comunidad, instituciones públicas y privadas y al sector empresarial sobre personas que ofrecían servicios de traducción sin contar, presuntamente, con título habilitante ni matrícula profesional.

El abogado de la defensa Franco Montes.

En la audiencia, la Fiscalía explicó que consideraba reunidos elementos suficientes para avanzar con la imputación y, al mismo tiempo, informó que había alcanzado un acuerdo con la defensa para solicitar la suspensión del proceso a prueba respecto de los hechos atribuidos a la acusada.

El perfil de LinkedIn

En su perfil de LinkedIn, la mujer se describía como una “profesional bilingüe” con formación académica en inglés y experiencia como intérprete en ámbitos empresariales, técnicos, mineros y de vinculación internacional. Además, se presentaba específicamente como “Traductora e Intérprete Inglés - Español”.

También aseguraba contar con experiencia en interpretación durante la Expo Minera San Juan 2018, donde afirmaba haber trabajado en el stand de YPF, realizando traducciones orales en reuniones comerciales y técnicas y asistiendo a empresarios internacionales. En el ámbito deportivo, señalaba haber trabajado como intérprete de enlace durante las visitas del seleccionado de rugby de Gales a San Juan en 2026, acompañando a delegaciones extranjeras y facilitando la comunicación con representantes locales.

En cuanto a su formación, consignaba exámenes internacionales de inglés de City & Guilds y Cambridge Assessment English, incluyendo KET, PET y First Certificate in English (FCE). Además, indicaba ser fundadora, directora y profesora del Instituto de Inglés VYF English, actividad que, según su perfil, desarrolla desde 2020.

Su descripción profesional también destacaba experiencia en proyectos vinculados al sector minero, capacidad de adaptación cultural, comunicación con personas de distintos países y participación en espacios internacionales. En una entrevista realizada por el portal Acero y Roca, la joven se definía como el nexo comunicativo entre Acer y XCMG.

Trabajo comunitario en Santa Lucía y $200.000 a favor de la Cruz Roja

La joven Rampulla se comprometió a trabajar sin recibir ningún honorario por 24 horas en la Municipalidad de Santa Lucía, departamento en el que reside. Esas horas se podrán repartir en tres meses. Por otro lado, pagará dos cuotas de 100.000 pesos como reparación simbólica que irán destinados en beneficio de la Cruz Roja San Juan. A su vez, por un año la joven no podrá contactarse ni acercarse a la denunciante o integrantes del colegio de traductores y deberá cumplir otras reglas de conductas.