Policías de Rivadavia lograron salvar a un nene de 3 años que se ahogó mientras cenaba

El menor sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras comía en su casa. Los efectivos de la Comisaría 13ª lo trasladaron de urgencia junto a su madre y le practicaron primeros auxilios durante el recorrido.

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Un dramático episodio ocurrió durante la noche del miércoles en Rivadavia, cuando un nene de 3 años sufrió un episodio de ahogamiento mientras cenaba en su casa y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23:51, en calle Rastreador Calívar, en jurisdicción de la Comisaría 13ª. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 42 años, quien relató que mientras estaban cenando, su nieto habría sufrido una obstrucción de las vías respiratorias.

Ante la emergencia, los policías decidieron trasladar al pequeño junto a su madre, de 20 años, hacia el hospital. Durante el trayecto, los efectivos le practicaron maniobras de primeros auxilios para asistirlo hasta llegar al centro de salud.