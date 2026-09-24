Pidió un DiDi, se olvidó el celular y a los minutos descubrió que el conductor se transfirió $145 mil

Blanca Leiva todavía habla con la voz quebrada por la bronca y la desesperación . El miércoles por la tarde tomó un vehículo en DiDi junto a uno de sus hijos desde La Bebida y, al llegar a destino, descubrió que había olvidado su celular en el vehículo.

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Lo que comenzó como el extravío de un teléfono terminó en una denuncia policial cuando la familia advirtió que $145.000 habían sido transferidos desde su cuenta de Mercado Pago a otra vinculada, según denunció, con el conductor.

La mujer contó que su auto estaba pinchado. Entonces llamó un "Didi" para llevar la rueda a la gomería. Durante el viaje realizado desde el Lote 24 hasta Ignacio de la Rosa y Pellegrini, Leiva llevaba su teléfono, un Samsung A15, en el bolsillo. Al bajar del vehículo se dio cuenta de que ya no lo tenía. Su hijo se comunicó entonces con el conductor, a quien la mujer identificó como Sergio Daniel Pizarro, para preguntarle si había encontrado el aparato.

Según el relato de Leiva, el hombre manifestó que regresaría a revisar el vehículo. Sin embargo, posteriormente les habría enviado un mensaje para informarles que no había encontrado ningún teléfono. La familia regresó entonces a su casa sin imaginar todavía que el extravío tendría otra consecuencia.

Ante la desesperación de tener en el teléfono el dinero para los gastos diarios, Leiva vinculó su cuenta de Mercado Pago con la de su esposo y descubrió una transferencia que encendió la alarma. Los $145.000 que habían reunido para afrontar los gastos de la familia habían sido enviados a una cuenta a nombre del conductor, según las capturas que conserva la denunciante.

“Es la plata que teníamos para comer”, expresó Leiva. Según explicó, $140.000 correspondían a un adelanto que le habían pagado a su esposo, mientras que ella había conseguido sumar otros $5.000 por un trabajo. Ante la bronca lógica por la situación, decidió realizar una denuncia en la Comisaría 38ª y ahora espera que la Justicia determine qué ocurrió y si corresponde avanzar con una investigación.

La denunciante también puso el foco en otro detalle que, según considera, debería ser investigado. Leiva aseguró que el vehículo que figuraba en la aplicación no coincidiría con el que efectivamente realizó el viaje.

De acuerdo con su relato, en la aplicación aparecía registrado un Chevrolet Corsa, mientras que el automóvil en el que ella y su hijo viajaron sería un Toyota Etios con detalles amarillos. La mujer espera que este dato pueda ser tenido en cuenta para determinar las circunstancias en las que perdió el teléfono y posteriormente se produjo la transferencia.

A esto se sumó el testimonio de otra mujer que, según contó Leiva, se comunicó con su hijo después de que la familia difundiera el caso en Facebook. Esa persona habría asegurado que un año atrás atravesó una situación similar con el mismo hombre y que realizó una denuncia. Este supuesto antecedente, aclaró la denunciante, deberá ser corroborado por la Justicia.

Para Leiva, recuperar el teléfono también es fundamental. Allí tenía documentación, números de teléfono y expedientes vinculados con trámites que realiza para ayudar a su hermana y a su sobrino, quien sufrió un ACV hace unos años y es ella quien lleva los estudios médicos. Además, utilizaba el aparato para buscar oportunidades laborales.

La mujer estudió Administración de Empresas, pero contó que actualmente no consigue trabajo formal. Por eso, mientras continúa buscando una oportunidad, realiza distintas “changas” como niñera o empleada doméstica para colaborar con la economía familiar. Su esposo trabaja en una recuperadora y, ante las dificultades económicas, comenzó además a trabajar los domingos.

Leiva es madre de cuatro hijos, quienes estudian y, cuando tienen la posibilidad, también trabajan para aportar a los ingresos del hogar. Por eso, sostiene que los $145.000 eran un dinero fundamental para cubrir las necesidades de la familia. "Por eso da tanta bronca, porque somos una familia que trabaja mucho para sobrevivir y todo nos cuesta, todavía estoy pagando ese celular", expresó la mujer que decidió dejar su número ante cualquier dato para dar con el celular o también para alguna oportunidad laboral: 2645257375

Ahora pidió que su caso se difunda con la esperanza de recuperar tanto el dinero como el celular y de que la investigación permita establecer qué sucedió durante aquel viaje y después de que advirtiera el extravío del teléfono.