    • 24 de septiembre de 2026 - 12:07

    Un menor de 16 años se extravió en el Dique de Ullum y fue rescatado por Bomberos

    El menor había quedado desorientado en una zona cercana al río y pidió ayuda al 911. Personal policial logró localizarlo y Bomberos realizó el operativo para ponerlo a resguardo.

    Dique de Ullum - Imagen ilustrativa,

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 16 años que se había extraviado en la zona del Dique de Ullum fue rescatado durante la noche del miércoles luego de pedir auxilio a través del 911. El menor fue encontrado en buen estado de salud y posteriormente entregado a su madre.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 21:36, en jurisdicción de la Comisaría 30ª, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un joven que se encontraba extraviado y solicitaba ayuda.

    Al llegar al lugar indicado, los efectivos policiales lograron divisar al adolescente a un costado del río, mientras utilizaba la luz de su teléfono celular para hacerse visible y facilitar su ubicación.

    Ante la situación, intervino personal de Bomberos, que llevó adelante las tareas correspondientes para acceder hasta el menor y ponerlo a resguardo.

    Una vez concretado el rescate, el adolescente fue entregado a su madre, de 45 años, y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

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