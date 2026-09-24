Un menor de 16 años se extravió en el Dique de Ullum y fue rescatado por Bomberos

El menor había quedado desorientado en una zona cercana al río y pidió ayuda al 911. Personal policial logró localizarlo y Bomberos realizó el operativo para ponerlo a resguardo.

Un adolescente de 16 años que se había extraviado en la zona del Dique de Ullum fue rescatado durante la noche del miércoles luego de pedir auxilio a través del 911. El menor fue encontrado en buen estado de salud y posteriormente entregado a su madre.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:36, en jurisdicción de la Comisaría 30ª, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un joven que se encontraba extraviado y solicitaba ayuda.

Al llegar al lugar indicado, los efectivos policiales lograron divisar al adolescente a un costado del río, mientras utilizaba la luz de su teléfono celular para hacerse visible y facilitar su ubicación.

Ante la situación, intervino personal de Bomberos, que llevó adelante las tareas correspondientes para acceder hasta el menor y ponerlo a resguardo.