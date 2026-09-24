Córdoba: hallaron el cuerpo desmembrado de un bebé dentro de una bolsa en una plaza

El cuerpo fue encontrado por un vecino en Villa de María del Río Seco. La Justicia busca determinar la identidad del recién nacido y las circunstancias de su muerte. Por el momento no hay detenidos.

Un fuerte impacto generó en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba, el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa de residuos abandonada en un espacio público. El descubrimiento ocurrió el martes, cuando un vecino advirtió la presencia de la bolsa y dio aviso a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien ordenó distintas medidas para establecer la identidad del recién nacido y reconstruir qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado en la plaza.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo presentaba signos de mutilación, aunque los investigadores todavía buscan determinar cómo se produjeron esas lesiones. Una de las hipótesis analizadas apunta a que animales de la zona podrían haber intervenido sobre el cuerpo después de que fuera abandonado, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada o descartada mediante las pericias.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una soga alrededor del cuello. Este elemento también será analizado durante la investigación y deberá determinarse si tuvo alguna relación con la muerte del bebé.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió La Justicia aguarda los resultados de la autopsia, que permitirá establecer la causa del fallecimiento, estimar cuándo ocurrió y aportar información sobre las circunstancias en las que murió el bebé. El estudio será realizado en la ciudad de Córdoba.