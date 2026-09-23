    • 23 de septiembre de 2026 - 15:42

    Rivadavia avanza con su plan de urbanización: el Barrio Cooperaeq IV suma infraestructura

    El municipio de Rivadavia arrancó esta semana con los trabajos de urbanización en el Barrio Cooperarq IV.

    Comenzaron las obras de mejoras en el Barrio Cooperarq IV, en Rivadavia.

    Comenzaron las obras de mejoras en el Barrio Cooperarq IV, en Rivadavia.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de un programa integral que busca transformar la fisonomía urbana del departamento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el municipio de Rivadavia inició un nuevo frente de obra. Esta vez, el personal desembarcó del Barrio Cooperarq IV para concretar labores fundamentales de infraestructura vial y canalización.

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    En Rivadavia avanza una obra que transforma la calidad de vida de los vecinos

    Las tareas en ejecución contemplan la construcción de cordón, banquina y zapata, elementos clave para delimitar la calzada, organizar el escurrimiento de las aguas de lluvia y prevenir el deterioro de los accesos vehiculares y peatonales. Con estas maniobras, el vecindario no solo ganará en estética y prolijidad, sino también en seguridad vial y salubridad para las familias de la zona.

    Respuesta concreta a las demandas vecinales

    Uno de los pilares de este despliegue es el diálogo directo entre la comuna y la comunidad. El inicio de estas tareas no surge de manera aislada, sino como respuesta directa a los pedidos presentados por las familias del Barrio Cooperarq IV, quienes desde hacía tiempo solicitaban estas mejoras estructurales para consolidar su entorno.

    Desde la intendencia remarcaron que el plan estratégico abarca de forma progresiva a los distintos barrios municipales del departamento, priorizando el ordenamiento territorial y la equidad en la distribución de las obras públicas.

    Eficiencia con recursos propiosen Rivadavia

    Un aspecto determinante de esta intervención es que los trabajos se ejecutan en su totalidad mediante administración municipal. La inversión se financia íntegramente con fondos propios de las arcas comunales, mientras que la mano de obra está a cargo de las cuadrillas de trabajadores del propio municipio.

    Este esquema de gestión permite optimizar los costos presupuestarios y acelerar los tiempos de ejecución, garantizando que el esfuerzo de los contribuyentes vuelva de forma directa en obras concretas. Con esta nueva intervención en el Barrio Cooperarq IV, Rivadavia consolida un modelo de gestión enfocado en el desarrollo sostenido y la mejora continua del espacio público.

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