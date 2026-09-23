Pocito: una importante planta textil comenzó a capacitar a su personal en Lengua de Señas

Con el objetivo de consolidar espacios de trabajo más inclusivos y accesibles, este miércoles comenzaron en la planta industrial de Lacoste ubicada en el departamento Pocito las clases de Lengua de Señas Argentina (LSA) destinadas a operarios, técnicos y profesionales de distintas áreas de la firma textil.

La capacitación se lleva a cabo en las instalaciones de la fábrica y está a cargo de una docente sorda y una intérprete pertenecientes a los equipos técnicos de la Dirección de Personas con Discapacidad de la Provincia.

Esta propuesta formativa se vincula directamente con la reciente incorporación de personas sordas a la Escuela de Costura de la empresa, desarrollada en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Gracias a este esquema, la firma sumó recientemente a cuatro personas sordas a su espacio de formación y práctica, orientado a capacitar a personas en situación de vulnerabilidad de cara a futuras convocatorias laborales ante vacantes.

El dictado del curso —fijado para todos los miércoles— reúne a trabajadores de áreas estratégicas como Desarrollo de Producción, Administración, Supervisión, Calidad, Métodos y Tiempos, Mantenimiento, Recursos Humanos y Finanzas. La finalidad es dotar al personal de herramientas comunicacionales concretas para optimizar la convivencia y el trabajo cotidiano con compañeros sordos e hipoacúsicos.

Por su parte, la Dirección de Personas con Discapacidad tuvo un rol clave en el proceso: intervino en las entrevistas a través de la Base de Datos para la Inserción Laboral, colaboró en la selección de perfiles según las demandas de la compañía y realiza un acompañamiento permanente. Incluso, los equipos técnicos elaboraron un glosario específico con términos de uso diario en la planta, abarcando desde partes de maquinaria y nombres de prendas hasta acciones propias del proceso productivo.

Visita y seguimiento oficial

Durante las primeras jornadas de clases, la planta de Pocito recibió la visita de Paula Moreno, titular de la Dirección de Personas con Discapacidad, junto a las profesionales Elizabeth Fernández (psicóloga) y Rosana Montero (licenciada en Educación). Las funcionarias fueron recibidas por Virginia Morte y Martina López, referentes del área de Recursos Humanos de la empresa, con quienes ratificaron la continuidad semanal de este programa pionero de integración en el sector industrial sanjuanino.