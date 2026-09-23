Pocito: una importante planta textil comenzó a capacitar a su personal en Lengua de Señas

Con el objetivo de consolidar espacios de trabajo más inclusivos y accesibles, este miércoles comenzaron en la planta industrial de Lacoste ubicada en el departamento Pocito las clases de Lengua de Señas Argentina (LSA) destinadas a operarios, técnicos y profesionales de distintas áreas de la firma textil.
La capacitación se lleva a cabo en las instalaciones de la fábrica y está a cargo de una docente sorda y una intérprete pertenecientes a los equipos técnicos de la Dirección de Personas con Discapacidad de la Provincia.
Un paso firme hacia la inserción laboral
Esta propuesta formativa se vincula directamente con la reciente incorporación de personas sordas a la Escuela de Costura de la empresa, desarrollada en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
Gracias a este esquema, la firma sumó recientemente a cuatro personas sordas a su espacio de formación y práctica, orientado a capacitar a personas en situación de vulnerabilidad de cara a futuras convocatorias laborales ante vacantes.
Articulación institucional y herramientas técnicas
El dictado del curso —fijado para todos los miércoles— reúne a trabajadores de áreas estratégicas como Desarrollo de Producción, Administración, Supervisión, Calidad, Métodos y Tiempos, Mantenimiento, Recursos Humanos y Finanzas. La finalidad es dotar al personal de herramientas comunicacionales concretas para optimizar la convivencia y el trabajo cotidiano con compañeros sordos e hipoacúsicos.
Por su parte, la Dirección de Personas con Discapacidad tuvo un rol clave en el proceso: intervino en las entrevistas a través de la Base de Datos para la Inserción Laboral, colaboró en la selección de perfiles según las demandas de la compañía y realiza un acompañamiento permanente. Incluso, los equipos técnicos elaboraron un glosario específico con términos de uso diario en la planta, abarcando desde partes de maquinaria y nombres de prendas hasta acciones propias del proceso productivo.
Visita y seguimiento oficial
Durante las primeras jornadas de clases, la planta de Pocito recibió la visita de Paula Moreno, titular de la Dirección de Personas con Discapacidad, junto a las profesionales Elizabeth Fernández (psicóloga) y Rosana Montero (licenciada en Educación). Las funcionarias fueron recibidas por Virginia Morte y Martina López, referentes del área de Recursos Humanos de la empresa, con quienes ratificaron la continuidad semanal de este programa pionero de integración en el sector industrial sanjuanino.