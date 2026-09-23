Pocito sumará cámaras inteligentes para detectar infracciones y prevenir siniestros viales

Pocito avanzará con la instalación de cámaras inteligentes para registrar infracciones de tránsito en puntos de alta circulación y sectores con antecedentes de siniestros viales. El sistema funcionará durante las 24 horas y buscará reforzar los controles que actualmente realizan inspectores municipales y fuerzas de seguridad, con un objetivo principalmente preventivo.

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La iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Vial impulsado por la gestión del intendente Fabián Aballay y estará orientada a detectar conductas como el cruce de semáforos en rojo, adelantamientos indebidos y otras maniobras que puedan poner en riesgo a conductores, pasajeros y peatones.

Los dispositivos funcionarán como una herramienta permanente de registración y evidencia. A diferencia de los operativos presenciales, permitirán mantener vigilancia durante todo el día en puntos considerados sensibles por su nivel de tránsito o por los antecedentes de siniestralidad.

Desde el municipio remarcaron que la incorporación tecnológica tendrá un enfoque preventivo y complementará, en lugar de reemplazar, el trabajo de inspectores y fuerzas de seguridad. La comuna sostiene además que la presencia visible de este tipo de dispositivos puede generar un efecto disuasorio sobre los conductores.

El nuevo sistema permitirá registrar infracciones en cruces de alta circulación y reforzar los controles de tránsito durante las 24 horas.

El foco estará puesto también en los accesos por Ruta 40

La incorporación de las cámaras toma especialmente en cuenta los antecedentes registrados en la Ruta Nacional 40 y sus cruces de acceso a Pocito. Según la información difundida por el municipio, ese corredor fue identificado por organismos nacionales de seguridad vial entre los sectores de mayor riesgo y concentra diariamente un importante movimiento vehicular.

La intención será reforzar la prevención precisamente en aquellos puntos donde confluyen vehículos que circulan por la ruta con quienes ingresan o salen del departamento. Los lugares específicos donde serán instalados todos los dispositivos todavía deberán quedar definidos dentro de la implementación operativa del programa.

Según comunicó la Municipalidad, experiencias desarrolladas en otras jurisdicciones muestran reducciones de entre 15% y 30% en los siniestros en sectores monitoreados con cámaras de control de velocidad. Ese dato fue citado por la comuna como uno de los antecedentes considerados para incorporar tecnología al esquema preventivo local.

El encuentro con familiares de víctimas que acompañó la decisión

En el marco de la implementación del plan, Aballay mantuvo además una reunión con integrantes de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza, formada por familiares de víctimas de siniestros viales. Durante el encuentro, los representantes compartieron experiencias y acercaron propuestas vinculadas con la prevención y el control.

“Escuchar su traumática experiencia, sus propuestas y su mirada fue muy valioso. La prevención, la educación y el compromiso de toda la comunidad son el camino para cuidar la vida”, sostuvo el intendente después de la reunión.

La instalación de las cámaras se incorporará así a un esquema más amplio que combina tecnología, controles, educación y concientización vial. Una vez que los equipos entren en funcionamiento, Pocito contará con registros permanentes en sectores considerados críticos y con una nueva herramienta para documentar conductas peligrosas y reforzar la prevención.