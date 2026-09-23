Pocito: amenazó de muerte a su madre y atacó con un cortaplumas a un policía

El episodio ocurrió el 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 8:40, cuando Martín Andrés Noñora salió de su habitación y se dirigió al comedor de su vivienda, donde se encontraba su madre.

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Según la investigación, el hombre le exigió de malos modos que le entregara el agua caliente que había en una olla y, ante la situación, comenzó a insultarla y amenazarla de muerte. Le manifestó que iba a matarla y aseguró que tenía un arma.

Las amenazas se extendieron durante varios minutos y generaron temor en la mujer, que se encontraba sola en la casa. Su otra hija había salido hacia un centro de salud para conseguir medicamentos, debido a que la víctima es insulinodependiente.

En un momento de distracción de Noroña, la mujer logró enviarle un mensaje de WhatsApp a su hija para pedirle que llamara urgentemente a la Policía . La joven realizó la comunicación y poco después arribó personal policial de la Casilla del Barrio Cruce de los Andes.

La víctima salió de la vivienda y les contó a los efectivos lo que había sucedido. Sin embargo, cuando los policías ingresaron a la habitación donde se encontraba Noroña, el hombre atacó a uno de los agentes con un elemento cortopunzante tipo cortaplumas, efectuando varios puntazos contra el efectivo.

El caso fue investigado por el fiscal Cristian Gerarduzzi, con la intervención del ayudante fiscal Francisco Rodríguez, por los delitos de amenazas, resistencia y atentado a la autoridad.

Finalmente, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. Noroña recibió una pena de un año de prisión efectiva por estos hechos. No obstante, al existir una condena anterior, se dispuso la unificación de las penas, fijándose una pena única de tres años de prisión efectiva.

Además, la Justicia declaró al acusado reincidente y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva.