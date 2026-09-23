    • 23 de septiembre de 2026 - 16:22

    COPRE emite recomendaciones clave para preparar los hogares ante lluvias intensas en San Juan

    Ante el pronóstico de continuidad del fenómeno de El Niño, desde el Comité de Prevención y Emergencia recuerdan la importancia de anticiparse a las contingencias climáticas con medidas sencillas en viviendas y la planificación familiar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Frente a un escenario climático marcado por la continuidad del fenómeno de El Niño según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, el Comité de Prevención y Emergencia (COPRE) intensificó las acciones de concientización y difundió una serie de recomendaciones esenciales para que los vecinos preparen sus hogares ante la posibilidad de lluvias intensas.

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    Si bien las autoridades recordaron que la presencia de El Niño no implica necesariamente la ocurrencia de eventos extremos en puntos específicos, el contexto refuerza la necesidad de mantener una actitud preventiva y coordinada.

    Medidas clave en el hogar antes de la tormenta

    La prevención comienza mucho antes de que el agua comience a acumularse en las calles. Los especialistas recomiendan realizar una revisión integral de la infraestructura de la vivienda:

    Desagües y techos: Limpiar canaletas, desagües y techos para garantizar el escurrimiento fluido del agua.

    Patios seguros: Retirar u organizar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por fuertes ráfagas de viento o provocar obstrucciones en los drenajes.

    Aberturas: Asegurar puertas y ventanas de forma adecuada.

    Asimismo, aconsejan armar con antelación un bolso de emergencia que contenga documentación personal, medicamentos esenciales, linterna, radio a pilas, agua potable, alimentos no perecederos y elementos básicos de higiene. En el ámbito doméstico, es vital definir un punto de encuentro familiar e identificar las zonas más seguras de la casa.

    Cómo actuar durante el temporal

    Durante el desarrollo de una tormenta severa, la prioridad es resguardarse y evitar la circulación innecesaria. Las autoridades enfatizan en no transitar a pie ni en vehículos por calles anegadas, canales, cauces o badenes, ya que la fuerza y la profundidad del agua suelen ser engañosas.

    En caso de tormentas eléctricas, se sugiere permanecer en construcciones cerradas, alejarse de estructuras metálicas, árboles, postes y cables, y desconectar los artefactos eléctricos si las condiciones lo permiten.

    Si el agua comienza a ingresar al domicilio, es fundamental cortar el suministro eléctrico de forma segura y resguardar a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Ante una eventual orden de evacuación, se debe seguir estrictamente las indicaciones de Defensa Civil y los organismos de respuesta.

    La importancia de la información oficial

    Desde el COPRE hicieron hincapié en la necesidad de canalizar las consultas y mantenerse actualizado exclusivamente a través de los medios y canales oficiales, evitando la difusión de cadenas o alertas falsas que generen confusión en la comunidad.

    La preparación previa no evita los fenómenos meteorológicos, pero reduce significativamente el impacto y fortalece la capacidad de respuesta de toda la ciudadanía frente a cualquier contingencia.

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